南雲交流道不再半套！ 中央將編列彰南大橋可行性評估

南雲交流道8年前開通後，由於只能單向前往竹山、林內，目前北延交流道雖保留出口，可以連結彰化二水、田中的縣141號道路，可是多年來仍未見彰南大橋的身影，興建總經費更從先前的33億，因物價上漲，初估至少54億元，在立通部長李孟諺上午會同立院交通委員會現場視察後，同意竹山鎮南雲交流道聯絡道路可行性評估總經費985萬元，中央補助798萬元。

南投縣長許淑華指出，為活絡南投、彰化及雲林縣經濟「讓南投人有回家的路」，縮短竹山鎮以南的民眾通往高鐵彰化站距離和時間，基於竹山南雲交流道完工啟用8年來，北延聯絡道始終未興建，早已大幅降低南雲交流道興建的效益，此外，南投縣幅員廣大，觀光不斷發展，需持續進行道路網絡的改善。

竹山鹿谷民眾前往彰化高鐵田中站常需繞行141線彰雲大橋，而觀光客於高鐵田中站前往竹山與鹿谷，也需經由彰化經彰雲大橋接往雲林，再由南雲大橋才能進入竹山鹿谷各觀光景點，而連絡彰化高鐵站的交通路線，甚至需繞行南投雲林彰化3個縣市，動線太遠因而降低南投觀光效益。

立委游顥表示，南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮；南雲交流道目前只有「半套」進出竹山、林內，缺乏前往彰化二水方向的聯絡道，若能順利新建彰南大橋，在此規畫道路雙向四車道，沿著水森路銜接縣道141線，較舊路線由南雲交流道接台3線到縣141線，與縣152線交叉路口將有效縮短3.8公里。