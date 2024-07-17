台中外埔西瓜因豪雨受損 瓜農可申請現金救助

中央社／ 台中17日電

台中外埔區西瓜因6月上旬豪雨受損嚴重，市府會勘確認損害率達現金救助標準，損害率20%以上瓜農，農業部公告即日起至7月26日可申請；市府也補助復耕資材每公頃新台幣1萬元。

台中市農業局今天發布新聞稿，外埔區西瓜在6月中旬為收穫期，外埔氣象測站（C0F9Q0）5月27日至6月6日間降雨日數為8天，累計降水量174.5mm，造成土壤含水量偏高，影響西瓜根系生長，致使正值果實膨大期的果實受損。

農業部16日公告台中市外埔區為辦理西瓜113年6月上旬豪雨農業天然災害現金救助地區，每公頃救助額度為6萬2000元。外埔區種植西瓜損害率達20%以上農民，即日起至7月26日，可向外埔區公所提出申請。

除中央現金救助，中市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

台中市 西瓜 農業部

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