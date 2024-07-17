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影／被稱為中年版馬英九的中市水利局長 盧秀燕：他比馬英九帥
屬再生能源開發的「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天在石岡區舉辦啟用典禮，台中市長盧秀燕說此工程完工，也也感謝最帥、有中年版馬英九之稱的台中市水利局長范世億局長，她補一句「現在看起來覺得他比馬英九帥。」現場一片笑聲。
台中市長盧秀燕致詞時說，小水力發電廠過程中要感謝李鴻源前內政部長，多年來她執政，李鴻源支持台中市水利，包括東大溪整治和各溪流整治，她當立委時，李當內政部長，她當省議員時，李當水利處長，彼此多次合作；她也感謝最帥、有中年版馬英九之稱的水利局范世億局長，她覺得范比馬英九帥。
「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天舉辦啟用典禮，環境部長彭啓明、台灣大學土木工程學系教授李鴻源、經濟部水利署中區水資源分署長莊曜成、台達能源股份有限公司總經理張立業及捷克投資局台灣營運總監馬圖什·科斯特利維(Matouš Kostlivý)等人出席。
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