影／被稱為中年版馬英九的中市水利局長 盧秀燕：他比馬英九帥

屬再生能源開發的「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天在石岡區舉辦啟用典禮，台中市長盧秀燕說此工程完工，也也感謝最帥、有中年版馬英九之稱的台中市水利局長范世億局長，她補一句「現在看起來覺得他比馬英九帥。」現場一片笑聲。

台中市長盧秀燕致詞時說，小水力發電廠過程中要感謝李鴻源前內政部長，多年來她執政，李鴻源支持台中市水利，包括東大溪整治和各溪流整治，她當立委時，李當內政部長，她當省議員時，李當水利處長，彼此多次合作；她也感謝最帥、有中年版馬英九之稱的水利局范世億局長，她覺得范比馬英九帥。