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鹿港轉運站BOT 今年將動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化鹿港轉運站建照已核准，縣府採促參方式，結合五星級旅館開發，預計今年內動工，2029年啟用。模擬圖／彰化縣府提供
彰化鹿港轉運站建照已核准，縣府採促參方式，結合五星級旅館開發，預計今年內動工，2029年啟用。模擬圖／彰化縣府提供

彰化縣推動4處客運公車轉運站，鹿港轉運站採BOT促參辦理，結合五星級旅館開發，由民間企業投資12.4億元。縣府表示，工程建照本月已核准，預計今年動工，預計2029年啟用，將帶動地方發展。

鹿港鎮是彰化縣知名觀光地區，每年觀光人次上千萬人，縣府為讓交通更便利，規畫鹿港轉運站，地點在建國路、鹿港亞太渡假村旁，占地3千坪，除規畫客運轉運站，還將興建地上10樓、地下1樓的星級旅館與停車場

縣府推動鹿港轉院站招商，3年來3度流標，去年鹿港在地企業、國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，以個人名義號召4家企業合資成立「上京成股份有限公司」，去年7月以12.4億元簽訂投資契約，並完成用地點交，投資商繳交1千萬元開發權利金，取得55年的興建營運權。

鹿港轉運站建照本月已核准，今年將動工，未來結合星級旅館開發，規畫藝術候車大道、上百間客房、特色餐廳、游泳池、酒吧、私人會所和文化市集等，轉運站內提供觀光、住宿、購物和餐飲服務。

彰化縣規畫4處客運公車轉運站，鹿港轉運站今年將動工，溪湖轉運站規畫在西環路停車場用地，溪湖鎮公所已完成工程發包；二林轉運站租用台糖二溪路、仁愛路口土地，去年10月動工，預計今年底完工，可提供中科二林園區交通服務。

另外，和美轉運站計畫利用和美鎮公所前停車場用地，採BOT促參招商，規畫興建客運車站、停車場、商場、美食街等複合式交通轉運設施，上月已舉辦過公聽會。

停車場 鹿港

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