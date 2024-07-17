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南投推100元好食券 8月上路

聯合報／ 記者賴香珊陳秋雲鄭國樑／連線報導
南投縣府開辦食物銀行，提供急難餐食兌換券，縣府表示，物價上漲，8月起每餐面額從70元，提高到100元，更名為「好食券」避免標籤化。本報資料照片
南投縣府開辦食物銀行，提供急難餐食兌換券，縣府表示，物價上漲，8月起每餐面額從70元，提高到100元，更名為「好食券」避免標籤化。本報資料照片

南投縣府因應物價上漲，將食物銀行餐食兌換券面額，8月起從70元提高到100元，並更名為「好食券」避免標籤化。台中、桃園針對18歲以下弱勢兒少，可到合作超商直接兌換餐食，中市每餐面額80元，若吃不飽可領雙分；桃園面額每餐100元，超過仍可領取。

台中市府發現，今年上半年領取人數108人，比去年全年56人增加近1倍。桃園市府表示，今年1至7月每月平均40多人領取，以假日與晚餐時段較多。

南投縣府表示，縣府開放食物銀行，提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資，同步印製餐食兌換券，遭逢急難變故的民眾，可至社勞處、各地公所、警所、學校領取；餐券從2014年上路後，每年發出6、7千張。

南投縣長許淑華昨表示，弱勢家庭或學生可憑餐券，到超商、超市量販及特約店家兌換食物，但物資飆漲，原先每張兌餐額度70元，不一定能吃得飽，加碼提高至100元，今年8月上路。

許淑華說，「餐食兌換券」名稱直觀，但難免有刻板印象，這次調漲餐券額度，同步更名為「南投縣好食券」。社勞處表示，好食券主要為應急，並非僅弱勢才能領用，新名稱中性，就像一般消費販售，可避免標籤化，新券首批印製4500張，呼籲「善用不濫用」。

中市有2家食物銀行實體店、33處發放站與17家聯盟店，提供受助戶食物、物資需求，每戶每月市值約600元，每期可領取半年，視需要延長時間。社會局表示，中市有1701處愛心守護站，提供未滿18歲兒少緊急餐食，可到合作超商、協會，填寫資料即可領取。

中市府表示，愛心餐食近3年領用人次，2022年21人次、2022年56人次，今年1到6月共108人數；社會局表示，若80元面額吃不飽，可領雙分食物，今年上半年領用人次激增，據查有特定家庭重複領取，將持續調查是否需援助。

桃園教育局表示，經濟弱勢學生若有需要，到4大超商填寫資料，即可領取每餐100元餐食，若超過面額同樣會提供，依金額核銷；今年1到7月平均每月有40多人領取，通常為有急難需求學生，假日或晚餐時段較多。

桃園市府表示，桃園有2食物銀行總行、25處分行，照顧對象不分年齡，可領取物資、餐券或安心點數，每戶每月約1500點，每點兌換1元，可至特約商店用餐。

桃園 食物銀行

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