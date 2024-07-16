女力半邊天！獅子會第五聯合會300D複合區 今由女議長接棒

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，今晚在彰化縣埔心鄉一家餐廳舉行，新任總監議會議長由許素絹接任，表示未來一年將投注心力關懷弱勢、強化教育訓練和組織，讓台灣各角落都感受會員的愛心。

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會卸任議長許雪珠，今收到國際獅子會LCIF基金會頒贈感謝狀和勳章，謝謝她過去一年把獅子會關懷人群的精神和力量發揚光大，新任議長許素絹收到國際總會長請國際理事陳峰基代頒的感謝狀和勳章，期許她善盡職責為社會服務。

「一棒接一棒，棒棒是強棒。」縣長王惠美致詞表示，許雪珠活躍彰化慈善公益界，服務績效有目共睹，接棒的許素絹是女總裁，能力自不在話下，相信她們接棒服務一定能讓獅子會加倍落實服務人群的理念，把愛與關懷深入到各弱勢族族。

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會有兩名總監，許素絹說今年的新總監施進興、張振錫有很大抱負；施、張二人都表示，將接受上級輔導未來一年做好會務之外，也會與華山基金會、彰化喜樂保育院、伯立歐等公益慈善機構和社團緊密合作。

去年國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，請到總統蔡英文到場演講，當時她期待政府和民間力量合作，讓台灣社會服務和福利做到世界第一的境地。