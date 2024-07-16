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台中市政府攜手旅宿業者 營造安心無毒住宿環境

中央社／ 台中16日電
台中市觀光旅遊局16日舉辦「毒品危害防制訓練講習」，邀請台中地檢署檢察官林依成（右）主講，加強旅宿從業人員對毒品認知的培訓及警覺性。圖／台中觀旅局提供（中央社）
台中市觀光旅遊局16日舉辦「毒品危害防制訓練講習」，邀請台中地檢署檢察官林依成（右）主講，加強旅宿從業人員對毒品認知的培訓及警覺性。圖／台中觀旅局提供（中央社）

為營造安全、乾淨無毒的旅宿環境，台中市觀光旅遊局今天舉辦「毒品危害防制訓練講習」，提升旅宿業者對新興毒品樣態的認識、危害的認知與毒品防制的覺察力，營造安心無毒住宿環境。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，旅宿業不僅要提供優質服務，更要為旅客安全負責；透過加強旅宿從業人員對毒品認知的培訓及警覺性，可有效減少毒品帶來危害及保障旅客的住宿公共安全。

觀旅局說明，講習邀請台灣台中地方檢察署檢察官林依成擔任主講人，介紹毒品防制條例規定及解說各級毒品和相關的犯罪物品、疑似施用毒品通報流程，並透過工作上的實務經驗分享，強化業者辨識及通報能力。

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼表示，台中市所有旅館同業為保障消費者住宿安全，杜絕旅客在客房內使用吸食毒品，一經發現立即通報查緝。

台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉表示，旅宿業者不僅要提供優質的住宿服務，更要肩負起保護旅客安全的責任，公會全力配合市府的各項防毒措施，確保從業人員都具備對毒品的認識和警覺性，希望每名員工都能成為防毒工作的前線守護者。

觀旅局指出，透過毒品危害防制訓練講習課程，協助業者瞭解旅客疑似施用毒品的通報流程及執行防制毒品措施的義務，如業者知情不報，恐會觸法挨罰，除罰款以外，情節重大者，得令其停業6個月以上、1年6個月以下或勒令歇業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

住宿 台中市 毒品 罰款

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