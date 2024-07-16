紅龍果最大產地在彰化 農會今展示多元吃法包辦冷熱冰

全台紅龍果最大產地彰化縣二林鎮，今舉辦一年一度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽，白肉與紅肉各60組農民角逐優勝，奪得名次就能賣得好價錢。鎮農會在競賽會場展示10多種紅龍果食品，炎炎夏日消費者可在家自製點心消暑。

南投縣紅龍果種植面積504公頃，位居全台第一，彰化縣431公頃屈居第二，但二林鎮種植267公頃是全縣也是全台紅龍果面積最大，鄉農會連年舉辦評鑑，限定獲得3章1Q的紅龍果參賽提高品質也抬高價格，今年產地價格就比去年高出一至二成。

今彰化縣優質紅龍果評鑑競賽有17鄉鎮市的紅肉、白肉的紅龍果各60組參賽，二林鎮農會禮聘台中區農業改良場專家領軍的專業評審團隊，依據外觀、重量、糖度、風味及口感等項目評分，紅肉和白肉評選出冠、亞、季軍各3名和優勝各5名。

紅龍果不只當水果食用，二林鎮農會請家政班員製作紅龍果的飲料、吸凍、果凍花、乳酪、烘焙食品和紅龍果粿等十多種，多元吃法一字擺開激發想像力，民眾夏日可參考在家自製紅龍果食品促進食欲。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，優質的紅龍果採草生栽培管理方式，民眾挑選時應觀察果實大、色澤光亮均勻、鱗片修長且紅中帶點青翠的才是高品質，夏天炎熱即使熱帶水果紅龍果也要細心照顧不致曬傷，目前是盛產期，民眾顧健康要吃到當季，可選購食用方式多元的紅龍果。