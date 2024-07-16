快訊

孩子每天通勤北北基唸書…家長怨竹苗地區「學校數太少」 國教署說話了

星巴克出手治奧客！位子保留15分鐘防佔位 多數網友指1關鍵：沒用的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化員林地政展畫作 業餘畫家自曝兒少時曾為老爸教師作業捉刀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣畫家林周昉（中）導覽解說畫作。記者簡慧珍／攝影
彰化縣畫家林周昉（中）導覽解說畫作。記者簡慧珍／攝影

彰化縣畫家林周昉用特別媒材繪畫，作品的色彩飽和富有層次感，三年內被邀請參展7次，本月到9月在員林地政事務所舉辦他的第八次展覽，27幅作品顏色絢麗，很多洽公民眾一進員林戶政事務所感覺「亮起來」。

員林地政事務所每年約舉辦兩檔展覽，這次邀請林周昉舉辦畫展、房耀忠舉辦佬房茶碗展覽，讓洽公民眾在等待或辦完事情之後能觀賞藝文創作，另一方面藝術作品妝點公共空間營造休閒氣圍。

林周昉13年從彰化少年輔育院（勵志中學的前身）退休，重拾畫筆「塗塗抹抹」，幾經嘗試不同媒材，發現德國水性色鉛筆搭配法國粉彩筆，可創造出類油畫的質感卻沒油畫氣味，且色彩豐富亮麗又有層次，員林地政事務所主任陳易宏一年多前看見為之驚艷，邀請舉辦個展。

林周昉表示，兒少時喜歡繪畫，為了升學念書無法專注作畫，他的父親是教師，到師專進修時的美勞作業由他捉刀，名正言順開心畫畫，最有趣的是父親的老師從未發現，給他很大信心，退休後就找回興趣。

「繪畫三分天分，七分情分。」林周昉說，繪畫是直觀，他沒拜師學藝，把平日觀察的人、事、物融入畫中，創作半寫意、非具象的作品，每一幅作品都可構成故事，希望觀賞者觀畫也能感受畫境的美好。

彰化縣畫家林周昉（右）受員林地政事務所主任陳易宏邀請舉辦個展。記者簡慧珍／攝影
彰化縣畫家林周昉（右）受員林地政事務所主任陳易宏邀請舉辦個展。記者簡慧珍／攝影

員林 彰化 氣味 藝術作品

延伸閱讀

彰化兒童藝術節首波主打 聲音特展探索員林

宜蘭學生環島航行彰化上演驚魂記 船隻退潮擱淺海巡隊急救援

宜蘭岳明國中小帆船彰化擱淺 校長：師生均安行程未受影響

彰化北斗中山路自來水管爆裂 疑水壓大衝破路面

相關新聞

出動AI監測空汙 逮到彰濱工業區業者偷排廢氣

彰化縣環境保護局與環境部環境管理署接獲民眾反應彰濱工業區內有工廠經常夜間偷排廢氣，汙染空氣品質，近日即聯手凌晨突襲稽查工...

台中市政府攜手旅宿業者 營造安心無毒住宿環境

為營造安全、乾淨無毒的旅宿環境，台中市觀光旅遊局今天舉辦「毒品危害防制訓練講習」，提升旅宿業者對新興毒品樣態的認識、危害...

紅龍果最大產地在彰化 農會今展示多元吃法包辦冷熱冰

全台紅龍果最大產地彰化縣二林鎮，今舉辦一年一度彰化縣優質紅龍果評鑑競賽，白肉與紅肉各60組農民角逐優勝，奪得名次就能賣得...

彰化員林地政展畫作 業餘畫家自曝兒少時曾為老爸教師作業捉刀

彰化縣畫家林周昉用特別媒材繪畫，作品的色彩飽和富有層次感，三年內被邀請參展7次，本月到9月在員林地政事務所舉辦他的第八次...

台中首家工業區廠房立體化！太平昆兆益新廠完工啟用

台中市經發局統計，工業用地不足，台中市有13件企業申請「工業區更新立體化發展方案」，其中首家完工啟用為深耕台中市太平區的...

台中農改場辦蔬菜研討會 盼為世界糧食盡心力

台灣蔬菜產業發展暨前瞻科技研討會今天在農業部台中區農業改良場登場，聚焦3大主軸；農業部政務次長胡忠一表示，希望能落實在產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。