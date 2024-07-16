彰化員林地政展畫作 業餘畫家自曝兒少時曾為老爸教師作業捉刀

彰化縣畫家林周昉用特別媒材繪畫，作品的色彩飽和富有層次感，三年內被邀請參展7次，本月到9月在員林地政事務所舉辦他的第八次展覽，27幅作品顏色絢麗，很多洽公民眾一進員林戶政事務所感覺「亮起來」。

員林地政事務所每年約舉辦兩檔展覽，這次邀請林周昉舉辦畫展、房耀忠舉辦佬房茶碗展覽，讓洽公民眾在等待或辦完事情之後能觀賞藝文創作，另一方面藝術作品妝點公共空間營造休閒氣圍。

林周昉13年從彰化少年輔育院（勵志中學的前身）退休，重拾畫筆「塗塗抹抹」，幾經嘗試不同媒材，發現德國水性色鉛筆搭配法國粉彩筆，可創造出類油畫的質感卻沒油畫氣味，且色彩豐富亮麗又有層次，員林地政事務所主任陳易宏一年多前看見為之驚艷，邀請舉辦個展。

林周昉表示，兒少時喜歡繪畫，為了升學念書無法專注作畫，他的父親是教師，到師專進修時的美勞作業由他捉刀，名正言順開心畫畫，最有趣的是父親的老師從未發現，給他很大信心，退休後就找回興趣。

「繪畫三分天分，七分情分。」林周昉說，繪畫是直觀，他沒拜師學藝，把平日觀察的人、事、物融入畫中，創作半寫意、非具象的作品，每一幅作品都可構成故事，希望觀賞者觀畫也能感受畫境的美好。