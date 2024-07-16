台中首家工業區廠房立體化！太平昆兆益新廠完工啟用

台中市經發局統計，工業用地不足，台中市有13件企業申請「工業區更新立體化發展方案」，其中首家完工啟用為深耕台中市太平區的昆兆益精密工業公司，共投資5.17億元，新建約4000坪新廠房做為生產總部，獲得18%獎勵容積，新廠房投入智慧化自動產線增進生產效率，可提供41個就業機會、創造逾3億元產值。

經發局說明，市府為緩解工業用地不足的問題，2020公告「工業區更新立體化發展方案」，廠商想在台中市都市計畫範圍內乙種工業區，或非都市土地整體開發的工業園區新設廠，或擴廠，都可提出申請；截至今年6月底，經濟部受理7件、市府受理6件，合計13件，累計審查通過件數為台中工業區6件、大里工業區1件、仁化工業區1件，以及都市計畫乙種工業區2件。

經發局表示，昆兆益1999年成立，由董事長吳忠賢白手起家，主要從事金屬及板金產品加工，並提供客製化服務，客戶遍及半導體、自動化及精密機械、醫療手術器械、再生能源及電力、汽車及軌道運輸、食品設備等產業。昆兆益原有6個廠房分散在太平，已不敷使用，透過工業區廠房立體化方案申請，獲得18%獎勵容積，經發局本月10日完成現地查核。

經發局說明，昆兆益新廠以位於太平區都市計畫乙種工業區，規畫作為生產總部，向市府申請工業區廠房立體化方案，廠房興建費用及購置機器設備的新增投資額5.17億元，取得獎勵容積15%、設置屋頂型太陽能發電設施（設置面積990.97平方公尺、約占屋頂面積52%）取得能源管理獎勵容積3%，共獲得18%獎勵容積，再增建廠房1層，增加3393.31平方公尺樓地板面積。

經發局說，歡迎廠商踴躍申請工業區立體化，藉由容積獎勵強化產業用地使用效能，相關資訊可至經濟發展局網站查詢。