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台中首家工業區廠房立體化！太平昆兆益新廠完工啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區的昆兆益精密工業公司新廠為台中首家工業區廠房立體化，昆兆益設置屋頂型太陽能發電設施。圖／台中市政府提供
台中市太平區的昆兆益精密工業公司新廠為台中首家工業區廠房立體化，昆兆益設置屋頂型太陽能發電設施。圖／台中市政府提供

台中市經發局統計，工業用地不足，台中市有13件企業申請「工業區更新立體化發展方案」，其中首家完工啟用為深耕台中市太平區的昆兆益精密工業公司，共投資5.17億元，新建約4000坪新廠房做為生產總部，獲得18%獎勵容積，新廠房投入智慧化自動產線增進生產效率，可提供41個就業機會、創造逾3億元產值。

經發局說明，市府為緩解工業用地不足的問題，2020公告「工業區更新立體化發展方案」，廠商想在台中市都市計畫範圍內乙種工業區，或非都市土地整體開發的工業園區新設廠，或擴廠，都可提出申請；截至今年6月底，經濟部受理7件、市府受理6件，合計13件，累計審查通過件數為台中工業區6件、大里工業區1件、仁化工業區1件，以及都市計畫乙種工業區2件。

經發局表示，昆兆益1999年成立，由董事長吳忠賢白手起家，主要從事金屬及板金產品加工，並提供客製化服務，客戶遍及半導體、自動化及精密機械、醫療手術器械、再生能源及電力、汽車及軌道運輸、食品設備等產業。昆兆益原有6個廠房分散在太平，已不敷使用，透過工業區廠房立體化方案申請，獲得18%獎勵容積，經發局本月10日完成現地查核。

經發局說明，昆兆益新廠以位於太平區都市計畫乙種工業區，規畫作為生產總部，向市府申請工業區廠房立體化方案，廠房興建費用及購置機器設備的新增投資額5.17億元，取得獎勵容積15%、設置屋頂型太陽能發電設施（設置面積990.97平方公尺、約占屋頂面積52%）取得能源管理獎勵容積3%，共獲得18%獎勵容積，再增建廠房1層，增加3393.31平方公尺樓地板面積。

經發局說，歡迎廠商踴躍申請工業區立體化，藉由容積獎勵強化產業用地使用效能，相關資訊可至經濟發展局網站查詢。

台中市太平區的昆兆益精密工業公司新廠為台中首家工業區廠房立體化，共獲得18%獎勵容積。圖／台中市政府提供
台中市太平區的昆兆益精密工業公司新廠為台中首家工業區廠房立體化，共獲得18%獎勵容積。圖／台中市政府提供

半導體 台中市 經濟發展 都市計畫

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