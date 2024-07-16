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台中農改場辦蔬菜研討會 盼為世界糧食盡心力

中央社／ 彰化16日電
台灣蔬菜產業發展暨前瞻科技研討會16日在農業部台中區農業改良場登場，聚焦3大主軸，包括國內外蔬菜產業現況與發展趨勢、國內蔬菜研發成果暨未來發展、蔬菜前瞻科技研發與應用。左後為農業部政務次長胡忠一。中央社
台灣蔬菜產業發展暨前瞻科技研討會16日在農業部台中區農業改良場登場，聚焦3大主軸，包括國內外蔬菜產業現況與發展趨勢、國內蔬菜研發成果暨未來發展、蔬菜前瞻科技研發與應用。左後為農業部政務次長胡忠一。中央社

台灣蔬菜產業發展暨前瞻科技研討會今天在農業部台中區農業改良場登場，聚焦3大主軸；農業部政務次長胡忠一表示，希望能落實在產業上，讓台灣為世界糧食供應盡心力。

台中區農改場長楊宏瑛表示，近年來「菜土菜金」，每年蔬菜價格高漲時，進口量非常多，期盼透過研討會3大主軸，包括國內外蔬菜產業現況與發展趨勢、國內蔬菜研發成果暨未來發展、蔬菜前瞻科技研發與應用，探討能否適當產期調節，或有助農民耕作策略等。

胡忠一於會中指出，台灣蔬菜目前種植14萬餘公頃，1年產量約259萬公噸，產值占農糧產業29.6%，因氣候變遷，夏天蔬菜多數靠進口支撐。

胡忠一說，生鮮蔬菜需克服很多問題，無論是勞動力、氣候、病蟲害等問題，要仰賴新技術、前瞻性科技協助解決，期許這次研討會結論能讓政府導入政策，落實在產業上，滿足國內消費者需求，並讓台灣為世界糧食供應盡心力。

農糧署蔬菜及種苗產業組蔬菜生產管理科長謝敏驥表示，台灣蔬菜以供應內銷為主，目前蔬菜產業面臨問題，包括受全球氣候變遷影響造成產銷失衡、蔬菜具易腐性及不耐貯運特性、人力老化農業缺工嚴重、供貨不穩定外銷拓展困難等。

謝敏驥說，台灣極需落實預警及產量預測系統、加強新品種選育、推動設施栽培及省工機械化、加強進口蔬菜管制等，並結合蔬菜產業技術研發量能，以及加工行銷輔導措施，藉以穩定產銷，增加農民收益。

台中市 氣候變遷 胡忠一 農業部 農民

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