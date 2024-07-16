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幼兒園童細心照顧 義賣400盆變葉木助南投弱勢兒少

中央社／ 南投縣16日電
民眾黨南投縣議員簡千翔（左）與幼兒園孩童細心照顧並義賣400多盆變葉木，獲得約新台幣3萬元善款，16日捐給家扶基金會南投家扶中心，由中心主任李雅婷（右）受贈。圖／簡千翔團隊提供（中央社）
民眾黨南投縣議員簡千翔（左）與幼兒園孩童細心照顧並義賣400多盆變葉木，獲得約新台幣3萬元善款，16日捐給家扶基金會南投家扶中心，由中心主任李雅婷（右）受贈。圖／簡千翔團隊提供（中央社）

南投家扶中心扶助1652戶、2781名弱勢兒少，民眾黨南投縣議員簡千翔幼兒園孩童細心照顧並義賣400多盆變葉木，所得約3萬元善款今天捐南投家扶，並盼拋磚引玉邀更多人響應。

簡千翔今年4月獲支持者贈送500多株變葉木，他認為可用來做公益，結合私立愛心幼兒園辦義賣，吸引民眾隨喜樂捐新台幣百元至2000元不等，並依所需數量自取，最後義賣400多盆獲約3萬元善款，今天捐給家扶基金會南投家扶中心，由南投家扶中心主任李雅婷受贈。

簡千翔接受媒體聯訪說，帶回這一大批變葉木盆栽後，幼兒園孩童知道要用作義賣，每天都很認真照顧、澆水，這些善款可說是幼兒園孩子與他一起捐出，除幫助家扶中心有需要的孩子，也讓幼兒園孩子知道「隨手可得的幸福」並非每個人都有，盼孩子更知福、惜福。

李雅婷說，南投家扶中心扶助1652戶、2781名兒少，長期透過認養制度協助兒少安穩就學，除兒少及家庭關懷訪視，也承接南投縣政府寄養家庭及家庭處遇方案服務，協助分擔及協力縣內兒童保護業務，這些服務有賴經費支持，感謝縣議員簡千翔及大眾相挺。

公益 南投縣 家扶中心 幼兒園 愛心 簡千翔 義賣

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