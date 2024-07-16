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八仙山遊客中心百步蛇特展 一窺神秘山神面貌

中央社／ 台中16日電

林業及自然保育署台中分署今天發布「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，並在八仙山國家森林遊樂區遊客中心推出特展，一窺神秘「山神」百步蛇面貌。

7月16日為世界蛇日，林業保育署台中分署今天在網路上發布「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，內容除了原有八仙山國家森林遊樂區內的野生百步蛇護卵追蹤紀錄外，更增加23年前台北市立動物園飼養百步蛇的求偶繁殖研究資料。

林業保育署台中分署透過新聞稿指出，去年在八仙山國家森林遊樂區內紀錄到野外百步蛇從護卵到孵化的過程，但未觀察到產卵前的交配繁殖行為。

曾任職台北市立動物園的蛇類專家，也是現任林業保育署署長林華慶，在動物園任職期間曾有飼養、觀察百步蛇經驗，並創下台灣首次圈養百步蛇配對繁殖成功的紀錄。

紀錄中發現，不管是野外還是圈養，百步蛇都是從10月開始求偶，經過約3週形影不離的交配期間，母蛇和公蛇便各自獨立生活，不再互動。交配後的母蛇從次年2月起，身形變得粗壯，在7月下旬產卵前，有長達8個月以上的時間未再進食，圈養環境中求偶繁殖紀錄，也在這次影片中一起曝光。

台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區自然資源豐富，是許多蛇類活動的棲地，蛇類是維持生態平衡的重要角色，為讓更多人看見「山神」百步蛇神秘的生態紀錄，規劃「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展。

動物園 森林遊樂區 百步蛇

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