採完龍眼、荔枝廢枝傷腦筋 台中神岡清潔隊用這招「變烏金」解農民苦

台中市神岡區盛產龍眼及荔枝，每到果樹採收期結束，修剪的樹枝不能就地堆置及焚燒，讓農民苦惱不已。神岡區清潔隊長陳益興說，清潔隊體恤農民辛苦，民眾依要求對樹枝、樹幹分堆，不但清潔隊協助載運，還可換回等量已破碎的廢木屑再利用，一舉雙得，統計一年約載運近1000公噸的廢樹枝。

環保局說明，神岡區清潔隊體恤農民辛苦，只要民眾自行將廢棄樹枝樹幹依直徑長度10公分以上，以及10公分以下分成堆，請神岡區清潔隊協助載運，可避免露天燃燒空汙。清潔隊還發揮創意，廢棄樹枝樹幹可等量換回已破碎的廢木屑，用於鋪設在土壤表面，兼具美觀、保濕、抑制雜草及減少揚塵等，並增加土壤有機質、調整酸鹼值等功能。

神岡區清潔隊長陳益興說，清潔隊一年約載運近1000公噸的廢樹枝，民眾修剪樹木後，會堆置在指定區域，再請清潔隊前往清運，清潔隊會將這些廢棄樹枝樹幹送至鄰近破碎場堆置等待破碎，現場即可再領回相同重量的廢木屑。

陳益興指出，神岡區清潔隊可提供一般民眾每月2車次為限（上限30公噸）的載運服務，載運時間由清潔隊排班執行。神岡區清潔隊也曾在掩埋場使用，將破碎後的廢木料鋪於土壤表面5至12公分，主要用於抑制雜草、減少揚塵及美觀，效果頗佳。

環保局長陳宏益說，往年產生的廢棄樹枝都當作垃圾焚燒，容易產生空汙問題，也占用焚化爐量能，為推動垃圾減量減少焚化爐負擔，廢木料不再送進焚化爐，而是改以破碎成廢木屑方式，循環再利用，將垃圾轉化為資源，為環境保護盡心力。