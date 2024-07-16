鹿港轉運站建照發了！擬今年動工、結合五星級旅館 可望2029年啟用

彰化縣推動4處客運公車轉運站，其中鹿港轉運站採BOT促參方式辦理，轉運站將結合五星級旅館開發，由民間企業投資12.4億元，本月工程建照已核准，預計今年將動工，可望於2029年啟用，帶動地方發展。

鹿港鎮是彰化縣知名觀光地區，每年觀光人次有一千多萬人，彰化縣政府為了讓在地居民與遊客交通運輸更方便，規劃鹿港轉運站，位於建建國路上、鹿港亞太渡假村旁，轉運站佔地3千坪，除了規劃做為客運轉運站，也將規劃地上10樓、地下1樓停車場的星級旅館。

鹿港轉運站招商，5年來歷經3次流標，去年在鹿港在地企業國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘以個人名義號召10多位企業家合資成立「上京成股份有限公司」，去年7月以12.4億元簽訂投資契約，並完成用地點交，投資商繳交1千萬元開發權利金後，取得55年的興建營運權。

鹿港轉運站本月建照已核准，將在今年動工，未來擬結合星級旅館開發，包括藝術候車大道、上百間客房、特色餐廳、游泳池、酒吧、私人會所和文化市集等，在轉運站內提供多元的觀光、住宿、購物和餐飲服務。

彰化縣4處客運公車轉運站，除了鹿港轉運站今年將動工，溪湖轉運站規畫西環路停車場用地興建客運轉運站，溪湖鎮公所已完成工程發包；二林轉運站則是縣府向台糖租用二溪路與仁愛路口土地，去年10月動工，預計今年底完工，有利於中科二林園區交通服務；和美轉運站則計畫利用和美鎮公所前停車場用地，採 BOT促參方式招商，將規劃包含客運車站、停車場、商場、美食街等複合式交通轉運設施，上月已舉辦過公聽會。