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病蟲害肆虐！南投百香果穿孔變形 農慘曝減產5成
南投埔里是國內百香果的最大產地，但入夏高溫多雨，影響果樹成長，衍生病蟲害，因「畫圖蟲」潛葉蠅肆虐，植株又感染炭疽病，造成葉片枯萎與果實穿孔破洞，大坪頂地區粗估受災達5成，公所已通報天災救助，盼減輕農民損失。
埔里鎮公所指出，當地百香果栽種面積達500公頃，是全國最大產地，又以合成里大坪頂地區為主要種植區域，目前第1期果陸續進入產期，不料卻因入夏後高溫，且天氣變化劇烈，作物生長受影響，並造成病蟲害，百香果產量恐大減。
當地果農表示，氣候變遷逐年嚴重，田間管理難度大增，今年入夏後連日高溫達35度，午後卻又發生強降雨，百香果植株側芽不開花，就算開花也因不易授粉，而不結果，更糟糕的是，又濕又熱，促使潛葉蠅、炭疽病等病蟲害擴散。
其中，潛葉蠅又稱「畫圖蟲」會蛀食危害葉片及果實，炭疽病更是不分網室、露天栽種都難以倖免，粗估第1期果產量恐減少達5成；而因果實變形、發育不良、穿孔破洞等無法上市，就連淘汰加工也不行，影響收成損生計，農民喊苦。
埔里鎮公所表示，由於百香果農損狀況嚴重，7月初已通報縣府現地勘查，盼向中央爭取農業天然災害現金救助，而農業部農業試驗所、埔里農會也派員進行田間調查，將協助農民透過改進田間管理、安全用藥等加強防治病蟲害降低傷害。
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