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彰化兒童藝術節首波主打 聲音特展探索員林

中央社／ 彰化16日電

2024彰化兒童藝術節首波主打活動「員林的聲音探險地圖」聲音特展，即日起至8月25日於員林演藝廳展覽室展出，免費入場，邀請親子利用暑假一起探索員林市的聲音世界。

彰化縣文化局今天舉行特展開幕儀式。縣長王惠美致詞時說，這次聲音特展由員林在地媳婦、策展團隊「嚐劇場」團長洪信惠及總監卓士堯規劃。

王惠美指出，特展以「聲音、生活」為主題，融合員林產業元素、蜜餞、輪胎及文化軌跡，打造5個主題區、2個造聲體驗區，把展區化身為縮小版員林「聲景地圖」，讓小朋友聽得到、摸得到、玩得到，感受在地文化體驗。

洪信惠表示，特展將無形聲音變成具象化，1樓規劃可以探險的故事區、光影區，透過蒐集人物故事聲音，加上音樂及電子，變成22分鐘音軌，像在聽專輯，所有聲音元素都從員林而來，故事人物也都是員林人。2樓則讓小朋友製造不同聲音，自由探索。

文化局表示，策展團隊與彰化員林頗有淵源，音樂設計暨聲音設計總監卓士堯是員林人，策展人洪信惠為其妻，透過觀察和採集員林在地聲響，並以「聲音是最能喚起記憶的媒介之一」策劃此次聲音特展，令人耳目一新。

員林 朋友

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