快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出動AI監測空汙 逮到彰濱工業區業者偷排廢氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環境保護局與環境部環境管理署接獲民眾反應彰濱工業區內有工廠經常夜間偷排廢氣，汙染空氣品質，近日即聯手凌晨突襲稽查工業區內某家金屬熔煉業者，發現業者為貪圖小利關閉空氣汙染防制設備，大量煙塵逸散排放，造成嚴重空汙，環保局將依法裁處2千萬元以下罰鍰，並得令其停工或停業。

環保局接獲民眾反應後，為釐清對象於工業區內安裝AI智能影像判煙系統，運用區域智慧空品感測物聯網大數據分析，發現園區內鹿港區微型感測器於夜間經常有異常高值出現，因此環保局於制高處架設AI智能影像判煙系統長期監控，發現位於鹿港區某從事金屬熔煉業者常於夜間至凌晨時段經由屋頂開口及窗戶異常逸散排放大量煙塵、造成空氣污染情形。

鎖定目標後於前日發動突襲稽查，透過空拍機拍攝發現業者廠房屋頂及側面窗戶皆有大量煙塵排出後，稽查人員即入廠發現廠內煙霧瀰漫環境惡劣，並透過熱顯像儀發現空氣汙染防制設備未依規定操作，立即依違反空氣污染防制法規定告發外，並要求業者立即停止異常排放煙塵違規行為，後續將追蹤業者改善情形。

彰化縣環保局表示，雖然業者位於工廠林立的工業區，一般稽查難以分辦汙染來源，但隨著引進使用新科技，仍然可以揪出違法業者，呼籲業者應有效收集空氣污染物，並維持空氣污染防制設施正常運作，避免造成空氣污染，環保局、環管署合作將持續運用AI智能影像判煙系統及透過科技工具進行污染源管理管制，加強查緝，維護空氣品質。

彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局與環境部環管署運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，前天凌晨突襲稽查，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局與環境部環管署運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，前天凌晨突襲稽查，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

環保局 空氣品質

延伸閱讀

飆高溫38度！嘉義市啟動洗街降溫機制 減塵又降溫

北市促汰換二行程機車 獎勵金或1年TPASS二選一

二行程機車汙染嚴重北市仍有1.9萬輛 加碼2年月票或3600元鼓勵淘汰

不只彰化！垃圾破袋檢查「逾半未分類」 屏縣硬起來8月起拒收並開罰

相關新聞

出動AI監測空汙 逮到彰濱工業區業者偷排廢氣

彰化縣環境保護局與環境部環境管理署接獲民眾反應彰濱工業區內有工廠經常夜間偷排廢氣，汙染空氣品質，近日即聯手凌晨突襲稽查工...

病蟲害肆虐！南投百香果穿孔變形 農慘曝減產5成

南投埔里是國內百香果的最大產地，但入夏高溫多雨，影響果樹成長，衍生病蟲害，因「畫圖蟲」潛葉蠅肆虐，植株又感染炭疽病，造成...

盧秀燕22日訪美拜會姊妹市、台商 行程盡量單純

台中市長盧秀燕今天表示，22日到31日出訪美國，期間要趕10個城市，將拜訪姊妹市、台商、科技業者及僑民。美國正在總統選舉...

埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 地方反彈

南投縣埔里鎮麒麟里傳規畫蓋掩埋場，占地近25公頃，位於當地農業灌溉水源地，地方憂心汙染水質，影響茭白筍等農作物。南投縣環...

影／彰化北斗中山路水管爆裂 土石沖路面要小心通行

彰化縣北斗鎮往田尾鄉中山路自來水公司正在進行鳥嘴潭下游送水管工程，今晚8點多試水時水管爆裂，地下土石也被沖上馬路，現場近...

彰化將標售30筆農地重劃抵費地 最低底價每坪才274元

彰化縣政府訂8月7日上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，此次標售的30筆中，底價最高的是位在秀水鄉的每平方公尺4900元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。