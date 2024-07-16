出動AI監測空汙 逮到彰濱工業區業者偷排廢氣

彰化縣環境保護局與環境部環境管理署接獲民眾反應彰濱工業區內有工廠經常夜間偷排廢氣，汙染空氣品質，近日即聯手凌晨突襲稽查工業區內某家金屬熔煉業者，發現業者為貪圖小利關閉空氣汙染防制設備，大量煙塵逸散排放，造成嚴重空汙，環保局將依法裁處2千萬元以下罰鍰，並得令其停工或停業。

環保局接獲民眾反應後，為釐清對象於工業區內安裝AI智能影像判煙系統，運用區域智慧空品感測物聯網大數據分析，發現園區內鹿港區微型感測器於夜間經常有異常高值出現，因此環保局於制高處架設AI智能影像判煙系統長期監控，發現位於鹿港區某從事金屬熔煉業者常於夜間至凌晨時段經由屋頂開口及窗戶異常逸散排放大量煙塵、造成空氣污染情形。

鎖定目標後於前日發動突襲稽查，透過空拍機拍攝發現業者廠房屋頂及側面窗戶皆有大量煙塵排出後，稽查人員即入廠發現廠內煙霧瀰漫環境惡劣，並透過熱顯像儀發現空氣汙染防制設備未依規定操作，立即依違反空氣污染防制法規定告發外，並要求業者立即停止異常排放煙塵違規行為，後續將追蹤業者改善情形。

彰化縣環保局表示，雖然業者位於工廠林立的工業區，一般稽查難以分辦汙染來源，但隨著引進使用新科技，仍然可以揪出違法業者，呼籲業者應有效收集空氣污染物，並維持空氣污染防制設施正常運作，避免造成空氣污染，環保局、環管署合作將持續運用AI智能影像判煙系統及透過科技工具進行污染源管理管制，加強查緝，維護空氣品質。

彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局與環境部環管署運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，前天凌晨突襲稽查，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣環保局與環境部環管署聯手運用AI智能影像判煙系統，揪出彰濱工業區內業者偷排廢氣，造成空汙，依法開罰。圖／彰化縣環保局提供