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全國創意茶飲調製競賽登場 挖掘國產茶葉潛力

中央社／ 彰化16日電

2024全國創意茶飲調製競賽今天在大葉大學舉行決賽，由農業部茶及飲料作物改良場指導，須以「速萃茶」為基底製作飲品，期盼挖掘國產茶葉潛力，創造嶄新茶飲文化價值。

茶改場長蘇宗振指出，中部是重要茶產區，全國創意茶飲調製競賽分為學生組和社會組，參賽者必須運用茶改場最新研發「速萃茶」技術，以國產「速萃茶」原料為基底，結合水果、花草植物等在地農作物，發揮創意製作各式健康飲品。

大葉大學藥用植物與食品保健學系教授李世傑說，近年來市面多數茶飲使用進口茶原料，導致產品口感不一、品質參差，茶改場特別研發「速萃茶」技術，提供優質國產茶原料。

大葉大學觀光餐旅學院副院長鄭信男說，這次比賽不僅是茶飲創新挑戰，更是國產茶葉多元應用與價值開發，推廣天然、健康、少糖及零化學添加的茶飲文化，鼓勵業者使用茶改場「速萃茶」原料，推動台灣茶葉知名度與競爭力。

大葉大學校長方文昌表示，今年決賽學生組24隊、社會組20隊，盼藉比賽激勵更多年輕人投入茶飲創新領域，為台灣茶文化發展注入新活力。

冠軍獎金新台幣1萬5000元，亞軍1萬元，季軍5000元，頒獎典禮將於8月3日茶改場121周年場慶辦理，冠軍、亞軍、季軍6組作品會現場調製飲品與大家分享。

大葉大學 茶葉

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