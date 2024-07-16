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南投愛心餐券改名還加碼最高100元 符合一條件隨時領

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府食物銀行餐食兌換券改版更名為「南投縣好食券」，兌換額度更從70元提高至100元。記者賴香珊／攝影
南投縣政府食物銀行餐食兌換券改版更名為「南投縣好食券」，兌換額度更從70元提高至100元。記者賴香珊／攝影

南投縣政府開辦食物銀行除提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助，也印製發放餐券供即時餐食援助。圖／報系資料照片
南投縣政府開辦食物銀行除提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助，也印製發放餐券供即時餐食援助。圖／報系資料照片

為因應物價上揚，並降低弱勢的刻板印象，南投縣政府將食物銀行餐食兌換券更名為「好食券」，更宣布加碼兌餐額度，餐券面額於8月1日起，從70元提高至100元，盼讓遭逢急難變故的民眾能夠吃得飽，但也呼籲民眾「善用但不濫用」。

南投縣政府自開辦食物銀行以來，除了提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助外，同步印製餐食兌換券於社勞處、公所、警所、學校等地發放，供遭逢急難變故的民眾領取，而該餐券於2014年上路後，每年發出6、7千張券不等。

縣長許淑華今更在縣務會議指出，縣內長期印製餐食兌換券供弱勢家庭或學生領取，至超商、超市量販及特約店家兌換食物，但隨物資飆漲，原先的每張兌餐額度70元，不一定能讓他們吃得飽，因此加碼提高至100元，於今年8月上路。

由於，「南投縣餐食兌換券」名稱雖直觀，但難免帶有弱勢的刻板印象，縣府藉由此次調漲餐券額度，同步將餐券改版更名為「南投縣好食券」；社會及勞動處表示，民眾若因家庭經濟陷入困境，影響，有需求均可申請領取好食券。

而因「好食券」有別於一般救助，著眼即時餐食援助，不會審核社會福利資格，只要遭逢急難變故三餐無以為繼，就由放置餐券的管理單位現場評估發放，每人每次發放5張，憑券可到家樂福、楓康超市、4大超商等兌換泡麵、麵包等食品。

社勞處也呼籲，好食券經費是由民間企業及善心人士捐助，為協助有急難需求者，盼民眾「善用但不濫用」，若有多次重複領取狀況，社工也會介入關懷，依其狀況轉至食物銀行援助，或協助取得福利身分，而首批印製4500張，8月起發放。

南投縣政府開辦食物銀行除提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助，也印製發放餐券供即時餐食援助。圖／報系資料照片
南投縣政府開辦食物銀行除提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助，也印製發放餐券供即時餐食援助。圖／報系資料照片

南投縣政府食物銀行餐食兌換券改版更名為「南投縣好食券」，兌換額度更從70元提高至100元。記者賴香珊／攝影
南投縣政府食物銀行餐食兌換券改版更名為「南投縣好食券」，兌換額度更從70元提高至100元。記者賴香珊／攝影

南投縣 額度 食物銀行

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