盧秀燕22日訪美拜會姊妹市、台商 行程盡量單純

台中市長盧秀燕今天表示，22日到31日出訪美國，期間要趕10個城市，將拜訪姊妹市、台商、科技業者及僑民。美國正在總統選舉，選情激烈，訪問行程將盡量單純化。

盧秀燕上午在市政會議前舉行記者會說，這是她就任市長5年多，首次公務出訪美國。美國有16個台中姊妹市及2個友好城市，將拜訪姊妹市增加情誼，探視在海外打拚的台商，如繼光香香雞與85度C等，也會參訪美國西岸全球尖端科技重鎮，行銷台中及關心僑民。

她說，行程主要由副市長黃國榮規劃，台中市政府教育局、新聞局、秘書處及數位治理局主管等陪同出訪。

至於這趟行程拜會哪些人士，盧秀燕表示，尊重邀請方與主辦方安排。

此外，美國總統候選人川普（Donald Trump）在造勢活動遭遇槍擊事件，盧秀燕是否擔心安全問題；盧秀燕說，她不擔心，也代表台中問候川普，祝早日康復，也代表市府慰問及關心在槍擊事件中受傷的美國民眾，而她出訪時維安方面都會做好安排。