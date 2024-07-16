快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

盧秀燕22日訪美拜會姊妹市、台商 行程盡量單純

中央社／ 台中16日電
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天表示，22日到31日出訪美國，期間要趕10個城市，將拜訪姊妹市、台商、科技業者及僑民。美國正在總統選舉，選情激烈，訪問行程將盡量單純化。

盧秀燕上午在市政會議前舉行記者會說，這是她就任市長5年多，首次公務出訪美國。美國有16個台中姊妹市及2個友好城市，將拜訪姊妹市增加情誼，探視在海外打拚的台商，如繼光香香雞與85度C等，也會參訪美國西岸全球尖端科技重鎮，行銷台中及關心僑民。

她說，行程主要由副市長黃國榮規劃，台中市政府教育局、新聞局、秘書處及數位治理局主管等陪同出訪。

至於這趟行程拜會哪些人士，盧秀燕表示，尊重邀請方與主辦方安排。

此外，美國總統候選人川普（Donald Trump）在造勢活動遭遇槍擊事件，盧秀燕是否擔心安全問題；盧秀燕說，她不擔心，也代表台中問候川普，祝早日康復，也代表市府慰問及關心在槍擊事件中受傷的美國民眾，而她出訪時維安方面都會做好安排。

出訪 盧秀燕 美國

延伸閱讀

盧秀燕月底訪美西10天 民眾黨台中主委：台中人出總統也是好事

盧秀燕宣布出訪美國10天 因川普遇刺事件行程將「單純化」

國民黨主席2025改選 盧秀燕是否進軍黨中央？ 估「這時間」明朗化

盧秀燕請益王金平 馬、侯、韓也曾是「尊王」座上賓

相關新聞

盧秀燕22日訪美拜會姊妹市、台商 行程盡量單純

台中市長盧秀燕今天表示，22日到31日出訪美國，期間要趕10個城市，將拜訪姊妹市、台商、科技業者及僑民。美國正在總統選舉...

埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 地方反彈

南投縣埔里鎮麒麟里傳規畫蓋掩埋場，占地近25公頃，位於當地農業灌溉水源地，地方憂心汙染水質，影響茭白筍等農作物。南投縣環...

影／彰化北斗中山路水管爆裂 土石沖路面要小心通行

彰化縣北斗鎮往田尾鄉中山路自來水公司正在進行鳥嘴潭下游送水管工程，今晚8點多試水時水管爆裂，地下土石也被沖上馬路，現場近...

彰化將標售30筆農地重劃抵費地 最低底價每坪才274元

彰化縣政府訂8月7日上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，此次標售的30筆中，底價最高的是位在秀水鄉的每平方公尺4900元...

彰化又有送肉粽 17日員林這路段提醒民眾請避開

彰化縣員林市八卦山下林厝里17日晚間8點到11點有送肉粽送煞儀式，里長蕭富子提醒大家，當晚送煞路線將由明聖宮下方牌樓往山...

彰化縣3地政所主任調動 地政處長蔡和昌改以政務官續任

彰化縣3位戶政事務所主任退休，縣政府今天發布接任人選，彰化地政所主任由地政處副處長陳麗梅接任、原溪湖地政主任何雪霞接任鹿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。