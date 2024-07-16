彰化北斗中山路自來水管爆裂 疑水壓大衝破路面

彰化北斗鎮中山路昨晚發生自來水管爆裂意外，水壓衝破路面形成大坑洞，自來水公司人員獲報前往搶修，先關閉自來水；工程人員指出，水管疑試水時發生爆裂，正在確認原因。

有民眾在臉書（Facebook）社團貼文指稱，彰化北斗鎮中山路往田尾方向，昨晚7時左右發生自來水管爆裂意外，水管爆裂後，水壓直接衝破路面，形成大坑洞。

台灣自來水公司人員獲報趕到現場處理，先拉封鎖線將坑洞圍起來，也派人指揮人車通行，維持交通安全。

自來水公司人員今天接受媒體聯訪時說，當地正在進行鳥嘴潭人工湖新設管線工程，疑似因進行持續性試水時，管線因不明原因鬆脫，造成水管爆裂，水壓瞬間衝破柏油路面，先關閉自來水再搶修，昨晚9時30分左右，已先讓道路恢復通行。