埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 地方反彈

南投縣埔里鎮麒麟里傳規畫蓋掩埋場，占地近25公頃，位於當地農業灌溉水源地，地方憂心汙染水質，影響茭白筍等農作物。南投縣環保局證實，有民間環保業者送案，尚在初期申請階段，後續若無用地問題，仍需進行1年以上的環評程序，目前並未定案。

埔里民眾反映，麒麟里投69鄉道旁30多筆私有土地，將興建占地近25公頃的掩埋場，面積跟台北大安森林公園差不多，未來除協助處理南投縣廢棄物，也提供外縣市焚化後灰燼掩埋。消息一出，引發地方強烈反彈，擔心汙染埔里好山好水。

地方表示，這處掩埋場基地位在林業用地，為水源涵養重地，更位於南港溪支流鹽土坑溪上游，供應埔里地區農業用水，若防汙措施出問題，恐汙染水源，仰賴此處農灌用水的茭白筍將首當其衝，下游的其他農作物也恐受災。

據了解，農業部農田水利署南投管理處獲悉該案後，對此提出審查意見，認為該興辦場域位於珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳等農灌取水口的上游，茭白筍需全時流動且潔淨的水源，為保障農民用水權益，該處不宜設置垃圾掩埋場。

業者以書面回覆，該場址主要收受掩埋安定性較高的廢棄物，性質單純，滲出水會蒐集至汙水處理設施，雨水逕流經排水系統進滯洪沉砂池調節，才會排放至野溪，會嚴格監測地下水水質，不影響農業用水。

不過，地方農民強烈質疑業者說詞，揚言反對到底。南投縣環保局表示，近期有民間業者送案，規畫興辦垃圾掩埋場，但仍處於初期土地申請變更程序，現正收集各轄管單位意見，依其法規確認是否有禁限建規範，後續就算土地沒問題，還得進行1年以上環境調查，通過環評審查才可能興建，縣府將嚴格把關。