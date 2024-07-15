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彰化將標售30筆農地重劃抵費地 最低底價每坪才274元
彰化縣政府訂8月7日上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，此次標售的30筆中，底價最高的是位在秀水鄉的每平方公尺4900元折合每坪1482元，而最低的一筆位在大城鄉，每平方公尺910元折合每坪274元，兩者相差超過5倍，凸顯城鄉差距。
地政處指出，此次標售土地分布在大城鄉、芳苑鄉、田中鎮等7個鄉鎮，共計30筆，具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用，其中以大城鄉三林段925地號(面積2359平方公尺)、芳苑鄉芳寮段400地號(面積2461平方公尺)、田中鎮新外三段1470地號(面積2292.2平方公尺)土地等3筆土地面積較大，坵塊方整，欲擴大農場規模或想要擁有農地體驗耕作樂趣者，可把握機會。
在標售底價方面，秀水鄉馬鳴段1019地號，面積440平方公尺，每平方公尺底價是4900元，折合每坪1482元，是此次標售的最高底價，主要原因是臨因生活圈，行情相對較好；至於沿海又臨溪畔的大城鄉台西段1095地號，每平方公尺底價910元，折合每坪才274元，底價最低，主要位置偏遠，行情相對較低。此次標售最高及最低底價相差超過5倍，顯見農地也有城鄉差距。
地政處表示，此次農地重劃區抵費地標售都採現況標售，有興趣者請先行勘查。即日起至8月7日前寄達至彰化郵局第1025號信箱，或電洽彰化縣政府地政處重劃科黃先生詢問、電話:（04）7531558。
有意願投標民眾請自即日起至開標前1日辦公時間內（例假日除外），可至土地所轄鄉鎮公所、地政事務所及縣府地政處閱覽、領取投標資訊，或至縣府地政處網站─土地標售項下參閱下載。標售網站：https://reurl.cc/YEg1N0
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