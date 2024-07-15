放母親畫作在牆外 「厝邊佇佗位」展覽串聯鄰居情感

出身彰化的王鏡玲在彰化市福安里舉辦「厝邊佇佗位」活動，藉由訪談及田野調查，在社區展出相關老照片及母親塗鴉畫作，希望藉此串聯鄰居情感。

「厝邊佇佗位」活動今年已是第3年舉辦，真理大學教授王鏡玲在老家外牆展出彩色畫作以及黑白老照片，畫作內容是王鏡玲母親黃玉珠的塗鴉作品，黑白老照片則是黃玉珠參選福安里長時以及一些福安里相關的照片。

王鏡玲除蒐集老照片外，還整理與父親有關的資料，出版「磺溪壹老人」及「磺溪少年兄」等書籍，記錄父親一生經歷，也開始思考回顧父母親的人生及自己成長過程，藉由訪談、田野調查等方式，舉辦「厝邊佇佗位」活動，希望藉此串聯起鄰居情感。

王鏡玲表示，日治時期，彰化仕紳常舉辦類似活動，透過演講和音樂會，讓家鄉人民積極參與地方事務，她只是依循先人傳統，希望讓家鄉的居民思考自身歷史，從中找回以前的記憶。

福安里長鄭景芳今天接受媒體聯訪時指出，王鏡玲的父親王燈岸曾參與黨外活動，參選過彰化市長，母親黃玉珠也參選過福安里長，「厝邊佇佗位」活動除有黃玉珠畫作外，還有現任鄰長小時候牽牛的照片，甚至有日治時期官員蒞臨時的大合照。

「厝邊佇佗位」活動時間從即日起到明年6月30日止，活動地點則為彰化市南瑤路314巷9號以及彰化市華山路41巷。