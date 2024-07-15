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彰化又有送肉粽 17日員林這路段提醒民眾請避開

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市八卦山下林厝里17日晚間8點到11點有送肉粽送煞儀式，里長蕭富子提醒大家，當晚避開送煞路線。圖／翻攝自蕭富子臉書
員林市八卦山下林厝里17日晚間8點到11點有送肉粽送煞儀式，里長蕭富子提醒大家，當晚避開送煞路線。圖／翻攝自蕭富子臉書

彰化縣員林市八卦山下林厝里17日晚間8點到11點有送肉粽送煞儀式，里長蕭富子提醒大家，當晚送煞路線將由明聖宮下方牌樓往山腳路一段、經由東西向快速道橋下平面道路路線送往海邊，請民眾該時段避免行經該路段。

近來送肉粽愈來愈多，日前花壇鄉因送肉粽沒公告路線，且時間從晚上8點進行到11點，長達3小時，而被民眾罵爆，後來送煞時間才縮短為10點到11點，許多民眾也質疑，早期除了海線有送肉粽民俗，內地根本不會送肉粽，難道不能用一般法會超渡？每次送肉粽都引來人心惶惶，避之唯恐不及。

最近一名中年男子疑因多年來找不到合適工作，心情鬱悶，跑回員林市林厝里祖厝廢棄老宅內被發現死亡，13日才被發現，林厝里也決定17日晚間將舉行送肉粽科儀，里長蕭富子今天公布送肉粽的路線及時段，請大家該時段避免行經該路段，她表示，送肉粽是為了祈求讓里內平安，請大家勿恐慌，只要心存善念，平常心看待即可。

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員林 送肉粽

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