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彰化縣3地政所主任調動 地政處長蔡和昌改以政務官續任

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府地政處長蔡和昌原訂7月16日屆齡退休，但縣長王惠美為繼續借重他的地政專才，在退休後轉任政務官，繼續留在地政處長崗位。圖／取自地政處臉書
彰化縣政府地政處長蔡和昌原訂7月16日屆齡退休，但縣長王惠美為繼續借重他的地政專才，在退休後轉任政務官，繼續留在地政處長崗位。圖／取自地政處臉書

彰化縣3位戶政事務所主任退休，縣政府今天發布接任人選，彰化地政所主任由地政處副處長陳麗梅接任、原溪湖地政主任何雪霞接任鹿港地政所主任，溪湖地政所主任由縣府地政處地籍科長黃麗卿調任。地政處長蔡和昌原訂明天屆齡退休，縣長王惠美借重他的專長，將轉任政務官繼續留任。

縣府指出，因彰化、鹿港地政主任林浚煦、楊昌和7月16日屆齡退休，縣府今天發布地政相關人事調動，希望透過職務輪調歷練，增加彰化縣地政業務能量，至於後續調任後所遺職缺，將就職務歷練及人員培育整體考量，盡速覓選合適人才。

此外，地政處長蔡和昌也原訂7月16日屆齡退休，但縣長王惠美考量他的公務生涯在地政領域30多年，學驗俱豐，在職期間表現優異，縣府為繼續借重他的地政專才，在退休後轉任政務官，繼續留在地政處長崗位。

縣府表示，蔡和昌為國立彰化師範大學商業教育學系碩士，曾歷練內政部技正、縣府地政處副處長、鹿港、彰化地政事務所主任、彰化縣議會議事組主任及法制室主任等職，並在2021年1月27日調任縣府地政處長職務至今。

彰化縣政府地政處長蔡和昌原訂7月16日屆齡退休，但縣長王惠美為繼續借重他的地政專才，在退休後轉任政務官，繼續留在地政處長崗位。圖／取自地政處臉書
彰化縣政府地政處長蔡和昌原訂7月16日屆齡退休，但縣長王惠美為繼續借重他的地政專才，在退休後轉任政務官，繼續留在地政處長崗位。圖／取自地政處臉書

主任 鹿港

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