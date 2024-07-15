快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 居民炸鍋反對

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
茭白筍是南投埔里鎮重要經濟作物。記者賴香珊／攝影
茭白筍是南投埔里鎮重要經濟作物。記者賴香珊／攝影

南投埔里麒麟里傳出將興建掩埋場，因其占地近25公頃，且位居農業灌溉水源地，恐汙染水質，影響茭白筍等農作物，地方關注。環保局證實確有民間環保業者送案，尚在初期申請階段，後續若無用地問題，仍需進行1年以上的環評程序。

有埔里民眾反映，當地麒麟里投69鄉道旁30多筆私有土地將興建占地將近25公頃的掩埋場，面積跟一個大安森林公園差不多，未來除協助處理南投縣廢棄物，也提供外縣市焚化後灰燼掩埋。消息一出，在地居民專注，農民更是強烈反彈。

由於，該掩埋場基地位在林業用地，為水源涵養重地，且位在南港溪支流鹽土坑溪上游，供應埔里地區農業用水，若防汙措施出問題，恐汙染水源，仰賴其農灌用水的重要經濟作物茭白筍將首當其衝受到影響，下游的其他農作物也恐受災。

據了解，農業部農田水利署南投管理處獲悉該案後雖對此提出審查意見，認為該興辦場域位於珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳等農灌取水口的上游，而茭白筍需全時流動且潔淨的水源，為保障農民用水權益，該處著實不宜設置垃圾掩埋場。

但業者以書面回覆，該場址主要收受掩埋安定性較高的廢棄物，性質單純，滲出水會蒐集至汙水處理設施，雨水逕流經排水系統進滯洪沉砂池調節才排放至野溪，會嚴格監測地下水水質，不影響農業用水；但農民仍強烈質疑，將反對到底。

南投縣環保局表示，近期確實有民間業者送案規畫興辦垃圾掩埋場，但還在剛開始進行的土地申請變更程序，現正收集各轄管單位依其法規確認是否禁限建等，後續就算土地沒問題，還得進行1年以上環境調查，通過環評審查才可能興建。

南投埔里珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳等為當地重要農業灌溉設施，供應埔里地區農業用水。記者賴香珊／攝影
南投埔里珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳等為當地重要農業灌溉設施，供應埔里地區農業用水。記者賴香珊／攝影

南投縣 埔里

延伸閱讀

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

基隆這路口科技執法標誌有爭議炸鍋 10天600多張將銷單

絕美曝光！日月町蔦屋8月開幕 純白建築成南投新地標

相關新聞

改善流浪犬遊盪街頭 彰化縣府以1.8億元重建中途之家

彰化縣目前有11352隻流浪犬，四處遊蕩常引發民怨，而目前縣內僅有的員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，...

彰化又有送肉粽 17日員林這路段提醒民眾請避開

彰化縣員林市八卦山下林厝里17日晚間8點到11點有送肉粽送煞儀式，里長蕭富子提醒大家，當晚送煞路線將由明聖宮下方牌樓往山...

彰化縣3地政所主任調動 地政處長蔡和昌改以政務官續任

彰化縣3位戶政事務所主任退休，縣政府今天發布接任人選，彰化地政所主任由地政處副處長陳麗梅接任、原溪湖地政主任何雪霞接任鹿...

南投埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 居民炸鍋反對

南投埔里麒麟里傳出將興建掩埋場，因其占地近25公頃，且位居農業灌溉水源地，恐汙染水質，影響茭白筍等農作物，地方關注。環保...

台中這處路口重鋪後標線變了 民眾才想反映但上午就發生4傷車禍

台中市北區的太原路與崇德路口最近重舖柏油後，原本由北屯方向沿太原路到路口要迴轉綠園道另側太原路的車輛，最近因停等區標線重...

自己的步道自己修！ 台大號召義工修復溪頭森林浴步道

溪頭森林浴步道因雨季長期沖蝕，以及人為使用頻繁，造成步道土壤流失及樹木根系裸露，台大實驗林發起「自己的步道自己修」，上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。