南投埔里農灌水源上游擬蓋掩埋場 居民炸鍋反對

南投埔里麒麟里傳出將興建掩埋場，因其占地近25公頃，且位居農業灌溉水源地，恐汙染水質，影響茭白筍等農作物，地方關注。環保局證實確有民間環保業者送案，尚在初期申請階段，後續若無用地問題，仍需進行1年以上的環評程序。

有埔里民眾反映，當地麒麟里投69鄉道旁30多筆私有土地將興建占地將近25公頃的掩埋場，面積跟一個大安森林公園差不多，未來除協助處理南投縣廢棄物，也提供外縣市焚化後灰燼掩埋。消息一出，在地居民專注，農民更是強烈反彈。

由於，該掩埋場基地位在林業用地，為水源涵養重地，且位在南港溪支流鹽土坑溪上游，供應埔里地區農業用水，若防汙措施出問題，恐汙染水源，仰賴其農灌用水的重要經濟作物茭白筍將首當其衝受到影響，下游的其他農作物也恐受災。

據了解，農業部農田水利署南投管理處獲悉該案後雖對此提出審查意見，認為該興辦場域位於珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳等農灌取水口的上游，而茭白筍需全時流動且潔淨的水源，為保障農民用水權益，該處著實不宜設置垃圾掩埋場。

但業者以書面回覆，該場址主要收受掩埋安定性較高的廢棄物，性質單純，滲出水會蒐集至汙水處理設施，雨水逕流經排水系統進滯洪沉砂池調節才排放至野溪，會嚴格監測地下水水質，不影響農業用水；但農民仍強烈質疑，將反對到底。