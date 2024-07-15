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派出所萌貓警長吸客太熱情 警急訂嚕貓守則粉絲喊願意

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中豐原分局翁子派出所有萌貓警長，吸引粉絲不斷拜訪，派出所祭出「嚕貓守則」，粉絲喊「願意」。圖／翁子派出所提供
台中豐原分局翁子派出所有萌貓警長，吸引粉絲不斷拜訪，派出所祭出「嚕貓守則」，粉絲喊「願意」。圖／翁子派出所提供

台中市豐原分局翁子派出所「貓貓警長伍丼么」，爆紅後吸引了熱情粉絲，每周不少人前往拜訪嚕貓。員警表示雖然歡迎，但警察工作有特殊性，粉絲不斷造訪，造成困擾，在臉書發布「嚕貓守則」，辦案時不開放、一次以半小時為原則。

翁子派出所萌貓警長「伍丼么」穿上訂製的制服，認真巡視，因多次「出任務」爆紅，吸引粉絲關注，為數不少的「鐵粉」固定拜訪，甚至有人為了與貓警長玩耍，第一次硬著頭皮走進派出所，才知道「一點也不可怕」，「伍丼么」拉近警民距離。

但粉絲造訪，多少影響派出所日常工作，警務具機敏性以及危險性，翁子派出所考量勤務並兼顧粉絲們的需求，特地訂了「嚕貓守則」，呼籲粉絲遵守。

守則包含遇到偵辦刑案或處理事故不開放；活動範圍以交誼空間為限，不能超過半小時；避免拍攝相關文件；最妙的是：「伍丼么」如果不賞臉，請勿見怪。

臉書貼文發出不到12小時，觸及上千人，粉絲們紛紛表示願意遵守，同時也向翁子派出所粉絲專頁表示，希望能提供更多伍丼么警長上班的照片供粉絲欣賞。

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