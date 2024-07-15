派出所萌貓警長吸客太熱情 警急訂嚕貓守則粉絲喊願意
台中市豐原分局翁子派出所「貓貓警長伍丼么」，爆紅後吸引了熱情粉絲，每周不少人前往拜訪嚕貓。員警表示雖然歡迎，但警察工作有特殊性，粉絲不斷造訪，造成困擾，在臉書發布「嚕貓守則」，辦案時不開放、一次以半小時為原則。
翁子派出所萌貓警長「伍丼么」穿上訂製的制服，認真巡視，因多次「出任務」爆紅，吸引粉絲關注，為數不少的「鐵粉」固定拜訪，甚至有人為了與貓警長玩耍，第一次硬著頭皮走進派出所，才知道「一點也不可怕」，「伍丼么」拉近警民距離。
但粉絲造訪，多少影響派出所日常工作，警務具機敏性以及危險性，翁子派出所考量勤務並兼顧粉絲們的需求，特地訂了「嚕貓守則」，呼籲粉絲遵守。
守則包含遇到偵辦刑案或處理事故不開放；活動範圍以交誼空間為限，不能超過半小時；避免拍攝相關文件；最妙的是：「伍丼么」如果不賞臉，請勿見怪。
臉書貼文發出不到12小時，觸及上千人，粉絲們紛紛表示願意遵守，同時也向翁子派出所粉絲專頁表示，希望能提供更多伍丼么警長上班的照片供粉絲欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言