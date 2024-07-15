自己的步道自己修！ 台大號召義工修復溪頭森林浴步道

溪頭森林浴步道因雨季長期沖蝕，以及人為使用頻繁，造成步道土壤流失及樹木根系裸露，台大實驗林發起「自己的步道自己修」，上周末開始3梯次的義工手作步道假期體驗，數十位義工不只揮汗徒步500公尺搬運碎石子，更搬運步道木條，第一梯次將先完成步道現況最糟糕的80公尺路段。

台大實驗林指出，共同維護步道旁樹木健康及人群行走舒適與安全，上月起開始網上徵集義工共同「手護溪頭」，計畫以先民傳統工法智慧，順應步道所在的地形生態特性，找出與環境和諧共存的路線與工法，採人力方式，盡可能降低對環境的干擾，第一梯次分3場共計召募60位義工，免費提供4人一室通舖套房連續2晚住宿（男女分房）及投保人身意外保險。

育樂組長江博能指出，溪頭步道是人們親近自然的重要途徑，園區入夏以來每天將近8000人入園，上周末兩天下來，雖然眾人揮汗如雨，共同投入首次步道施作試行，但志願義工們都樂此不疲，共同動手守護修復自己平日常走的登山健行路線，上周末共有300位民眾參與搬運碎石，一人一袋2公斤的小石子，眾人共搬了500公斤碎石以及30根木樁，先修復長度80公尺毀損最嚴重的步道。