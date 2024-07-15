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奇美實業玉山銀行簽ESG資產連結貸款20億投入環境永續

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美實業、玉山銀行今天簽訂ESG資產連結貸款，20億投入環境永續。圖／奇美實業提供
奇美實業、玉山銀行今天簽訂ESG資產連結貸款，20億投入環境永續。圖／奇美實業提供

奇美實業今天與玉山銀行簽訂「ESG資產連結貸款」、貸款金額20億元。玉山銀行將依據奇美實業貸款擔保品中所持有的ESG資產比重，提供優惠利率，鼓勵奇美實業投入更多對環境、社會、治理有正面影響的資產。奇美實業表示，將利用此次貸款資金，支持公司的創新材料研發及綠色轉型，實現公司的「Clean & Green」願景，致力達成2050年淨零碳排目標。

這次奇美實業與玉山銀行設定的ESG資產，主要包含櫃買中心綠色債券、永續債券等具中長期ESG承諾目標企業債券，將資金投入「對環境、永續有助益的計畫或項目」。

奇美實業表示，2021年開始主動響應聯合國責任投資原則(PRI)，將投資標的在ESG領域的綜合表現納入投資決策，目前奇美實業在綠色金融商品投入資金總額達27億元。

奇美表示，長期以具體行動傳達對環境保護重視，除發展綠色能源、實現綠色生產、降低生產對環境的影響，今年起擴大實施內部碳、水定價，持續積極投入製程改善、能源轉型及推廣永續材料使用，並致力與供應商、客戶及所有利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。

奇美實業今年也首次在全球領先的永續評鑑平台EcoVadis 2024年評鑑獲得最高榮譽的「白金獎牌」，成為全球參與評鑑的13萬家企業中，排名前1%的領先公司、建立國際永續實績。

奇美實業表示，玉山銀2018年時與奇美發行當時民營企業最大綠色債券50億元，完成奇美4大項綠色工程。2022年簽訂3年期20億元永續連結貸款，參考科學基礎減碳目標(SBT)全球升溫在1.5°C情境下的減排路徑，設定永續績效指標後，再次透過ESG資產連結貸款提升企業綠色轉型的長期競爭力。

玉山銀行表示，玉山長期響應氣候暖化減緩議題，積極持續發揮金融影響力以推動企業永續發展，並透過活化奇美實業投資的ESG資產，將資金再投入研發創新材料、永續產品等營運資金，可以同時兼顧資金流動性需求及「放大對社會邁向永續轉型的正向影響力」。

奇美實業指出，全球氣候變遷是當前最迫切的挑戰之一，也是企業轉型的契機。感謝玉山銀行支持和信任，讓奇美能夠有效利用ESG資產，加速公司綠色轉型。奇美將繼續與玉山銀行及各方夥伴合作，共同推動永續發展，為台灣和全球環境貢獻力量。

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