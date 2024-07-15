改善流浪犬遊盪街頭 彰化縣府以1.8億元重建中途之家

彰化縣目前有11352隻流浪犬，四處遊蕩常引發民怨，而目前縣內僅有的員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，加上設施老舊， 無法因應需求。縣府計畫動用1.8億元重建流浪狗中途之家， 收容數將擴充到400隻，還可充實醫療、接待與運動等設施，提升收容品質。

為解決流浪犬收容問題，彰化市公所也計畫相中縣道139線旁彰化銀行一筆4.2公頃土地，計畫做為流浪犬收容所，將來還可以與中區的大學合作，發展為「中區生命教育永續示範點」。 日前邀請地方舉辦說明會，由於彰化銀行堅持必須價購，所需經費達7200萬元，縣府則擔心土地買了，如果遭民眾反對蓋不成，反而成了燙手山芋，主張仍以租用為原則，因此還有待突破。

彰化縣流浪犬充斥，衍生交通安全、環境衛生，甚至遊蕩追人、咬人釀成傷亡事件，時有所聞，但興建收容之家卻被認為嫌惡設施，屢遭反對，彰化縣政府2017年計畫在溪州公園設立「可愛動物教育園區」，舉辦說明會時，卻演變成暴力衝突，迫使縣府撤銷計畫，但縣府仍不放棄為流浪犬找家安置。

在新址仍無著落之下，縣府計畫重建員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，總經費約1億8千萬，中央已同意補助8成、縣府負擔2成，在既有約600坪用地，預定新建4樓建築，規畫有收容、醫療、隔離、接待到運動區等設施，一應俱全，縣長王惠美並指派工務處協助，待議會通過墊付後，即可發包。

為了彰化縣流浪狗中途之家重建，縣府工務處長林漢斌、動物防疫所所長董孟治還到台中市參訪也是重建的「動物之家后里園區」，對於優質、友善的收容環境，印象十分深刻。

林漢斌認為彰化縣流浪狗中途之家的腹地過小，而且緊鄰員林阿寶坑垃圾場，聯外道路不足，加上坡度高，邊坡必須做好保護，希望有更多經費可以支持，將來動工興建時，既有收容的流浪犬安置也要有適當安排。