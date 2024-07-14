重建三六九山莊砍冷杉挨批 國家公園署：完工後復育

雪霸國家公園為重建「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉惹議。內政部國家公園署今日說明，該工地海拔高達3150公尺，沒有道路可通行，為將近1650噸建材從海拔2100公尺的登山口運送上山，選擇對環境衝擊較小的路線施工；所伐除的障礙木皆未外運，留置於現地作為生物棲息之用，後續也將辦理復育。

雪霸國家公園為重建海拔3150公尺高的「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉。監委田秋堇認為，同為高海拔的排雲山莊重建及興建碧海水力發電廠時，並無為興建運輸軌道大舉砍伐林木情事，將申請自動調查。

對此，國家公園署解釋，動工前會同農業部林業及自然保育署台中分署勘查，選擇對環境衝擊較小、移除障礙木最少的路線施工。整個施工，在林保署與學者專家的規範下，以對生態環境影響最小的方式，進行施工。並委託學者同步進行生態環境調查，確認施工過程，對生態環境的影響，並滾動式檢討施工工法。

國家公園署指出，軌道工程長度6.3公里，伐除樹種包含臺灣二葉松、臺灣華山松、臺灣赤楊、狹葉高山櫟與雜木及小部分臺灣冷杉等總計806株，立木材積60.32立方公尺；所伐除的障礙木皆未外運，留置於現地作為生物棲息之用。

國家公園署指出，三六九山莊工程總經費1億2000萬元，軌道工程2022年已經通過林保署審查，工期900天，預定2026年9月底完工。當初選擇採用軌道運輸方式，是因無法以人力搬運、民航業者沒有本工程海拔高度及建材重量的吊掛量能。

國家公園署強調，工程進行前已委託東海大學老師林良恭團隊進行至稚科鳥類、哺乳類等動物及環境噪音調查，作為生態檢核作業之依據，以便工程進行中，隨時調整施工應對方式。施工期間，相關保育類林木均依林保署規範保護，並依專業的規範，確保生物多樣性。