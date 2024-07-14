王功漁火節海洋音樂會、煙火秀壓軸 二天吸引47萬人次遊客

彰化縣王功漁火節一連二天活動，今晚在「海洋音樂會」的藝人接力演唱和絢麗煙火秀中圓滿落幕，共吸引47萬人次遊客，彰化縣長王惠美表示，縣府也舉辦「彰化GO購」活動，7月起至明年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，就可參加抽獎，歡迎大家來彰化旅遊消費拿大獎。

「海洋音樂會」今年由五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢等11組樂團歌手接力演出，第二天由麋先生壓軸，彰化縣長王惠美與立委謝衣鳯、彰化區漁會總幹事陳威谷、芳苑鄉長林保玲等人也到場與大家同樂，一起倒數點亮絢麗煙火秀。

王惠美表示，「北貢寮、中王功、南墾丁」，王功漁火節一年比一年精彩，王功漁港的夕照是彰化八景之一，王功有好吃的美食小吃，白天可來福海宮祈福，晚上有「海洋音樂會」，無人機燈光秀及大型高空煙火秀等，一連兩天，從白天到夜晚，二天共吸引47萬人次來參與，也展現王功漁港文化新魅力，今晚圓滿落幕，大家相約明年王功漁火節再見。

王惠美說，縣府月月都安排精彩活動，7月28日前每周六日還有慶安水樂園活動、鹿港小鎮光影藝術節療癒系IP「角落小夥伴」現身鹿港活動至8月4日，彰化縣媽祖祈福文化節爐主宮員林福寧宮將於9月27日至29日舉辦，還有彰化縣政府馬拉松嘉年華系列活動會陸續登場，「2024彰化GO購」消費活動於7月1日至明年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到活動網站登錄，即有機會參加抽獎，有千萬獎金，活動獎項總價值超過2300萬元，還有好車三連抽，最大獎百萬油電車，歡迎大家相招來彰化旅遊消費。