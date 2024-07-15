女童踩破採光罩墜落地下停車場 中市府盤點健檢

台中南區健康公園5月5日發生6歲女童爬上停車場石椅採光罩，意外摔落到地下室停車場，造成擦挫傷。市府交通局全面盤點公有停車場採光罩，避免誤踩；另將健康公園採光罩汰換為並裝鍛造護罩，提升防護力。

據了解，當時女童家長帶著小孩至公園參加滑輪溜冰比賽，眾人聽見巨大聲響，民眾一看驚見女童疑似攀爬踩踏，導致採光罩無法承受重量破裂，摔落地下停車場，所幸傷勢不重。意外發生後，交通局派員到場關心，圍上三角錐及連桿等警示設施，提醒民眾勿靠近，也要求業者加速修繕；並強調後續將加強防護措施如護欄或安全網等，避免再生意外。

交通局為了地下停車場採光，多利用採光罩引入大自然光源，因發生女童踩採光罩摔落地下室意外，花一個月盤點，全面完成公有停車場採光罩健檢作業。

交通局長葉昭甫說，針對南區健康公園因採光罩老舊，破裂導致意外，健康公園採光罩汰換更新完成，加裝一層鍛造護罩，更具保護效果，也不影響採光。

葉昭甫提醒，更新採光罩設備，優化公園綠地及停車場的安全性，呼籲民眾到公園內休閒、運動時，切勿攀爬、踩踏公園內的採光罩。