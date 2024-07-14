反詐融入洗腦神曲「晚安大小姐」台中警搞笑演出搏眼球

台中市第一警分局與警廣台中分台合作，改編網路神曲「晚安大小姐」，融入反詐騙劇情，其中扮演女主角的男警員身材壯碩，賣力搞笑演出，只為讓國人在歡笑之餘，也能吸收到反詐資訊，第一警分局表示，此次影片場景包括分局廳舍及新的文創據點大屯郡役所憲光七村，除了讓識詐成為市民日常外，也融入城市宣導。

第一警分局長鍾承志說，分局榮幸與警廣台中分台合作，除共同規畫劇本橋段，影片場景也有分局廳舍、分局旁新完工的文創據點「大屯郡役所憲光七村」，進行城市宣傳，此次影片是同仁集思廣益，共同完成一部有「台中特色」的反詐宣導短片。

鍾承志說，現階段打詐、識詐工作已成為市民日常，全民反詐運動正興起，警察持續深入社區民間推廣反詐，並積極與政府其他局處合作規劃宣導活動，目標蓄集識詐力量，如洗腦神曲的旋律不斷在腦海停留，將反詐技巧深植在每個人的心中。

第一警分局表示，此次與警廣台中分台合作，運用近期在串流媒體發酵的網路神曲「晚安大小姐」，提醒民眾「網路交友詐騙」及「投資詐騙」害人不淺，滑手機時不可不慎，由於反串女主角大小姐的員警身型豐腴壯碩，一點也不像大小姐，使得宣導影片片名也跟著升級，變成「晚安大姨母」，同仁在在劇片各展舞技，斜槓化身舞棍高手，要讓民眾看完影片也被洗腦要記得反詐騙。