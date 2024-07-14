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彰化員林重機驛站開幕 標哥試乘想起戴斗笠騎重機被罵糗事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標試乘250萬元的限量款重機，卻想起上次進香時戴著斗笠、沒戴安全帽就騎上重機，被罵的糗事。圖／民眾提供
大甲鎮瀾宮董事長顏清標試乘250萬元的限量款重機，卻想起上次進香時戴著斗笠、沒戴安全帽就騎上重機，被罵的糗事。圖／民眾提供

重機有特定愛好者，彰化縣啟德國際重機在員林市打造號稱全台最大重機驛站，今天開幕，數百輛重機齊聚，市值逾5億元，就連大甲鎮瀾宮董事長顏清標也應邀出席，標哥試乘重機時被問到會不會想買一台，他說起，上次進香時被路人邀騎重機，他戴著斗笠、沒戴安全帽就騎上去，結果被罵。

騎重機旅遊有特定愛好者，甚至不少企業老闆、科技業、公務人員、退休族加入重機旅遊團，啟德國際重機總經理蕭吉茗說，國內近年重視休閒旅遊，他們幾個愛騎車的人也從重機騎士成為服務騎士的團隊，希望重機驛站提供給車友更完善的休息、聚會空間。

位於員林市省道台一線的啟德重機驛站今天開幕，許多地方人士也應邀參觀，顏清標現身會場，應邀跨上重機試乘全球僅150台、台灣唯一一輛的美國印地安挑戰者，售價超過250萬元，被問到「騎這輛重機的感覺如何?」，顏清標說「袂醜啦(不錯啦)，順順的」。

但被問到會不會想買一台時，標哥說，上次進香時，騎重機的路人問他會不會騎，他戴著斗笠就跨上去騎，但忘了戴安全帽「就被罵了」，直言騎重機要有伴，三、五好友一起出遊的心情，累了就休息，否則若一人騎「說不會想催(飆)是騙人的啦」。

今天開幕現場還有美女show girl熱舞表演，並展示限量款名車，副理杜景陽表示，佔地一千多坪的驛站除了是展售與維修中心，也提供車位出租、重機租賃、攝影棚出租、車聚場地出租、自助洗車、淋浴間等多元服務。

啟德國際重機在員林市打造號稱全台最大重機驛站，今天開幕，請來美女show girl展示各式車款。圖／民眾提供
啟德國際重機在員林市打造號稱全台最大重機驛站，今天開幕，請來美女show girl展示各式車款。圖／民眾提供

安全帽 重機 顏清標

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