老茶評鑑標出1斤25萬元高價 所得挹注推廣基金

2024年台灣陳年老茶品質鑑定競賽暨拍賣會，昨天在台中舉辦，最後特等金獎由瑞興茶行獲得，拍賣會中金牌獎還標出1斤新台幣25萬元的高價，所得將挹注台灣茶業推廣基金。

活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會，與台灣省茶商業同業公會聯合會舉辦，13日在「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展-台中展區」進行現場拍賣競標，最終金牌獎以1台斤25萬元標出，銀牌獎則標出1台斤8萬元，優質獎為1台斤6萬元，優質獎標價更比去年提高1萬元。

中華民國茶商公會全聯合會理事長陳明芳今天表示，這次鑑定會報名點數共有105點，由農業部茶及飲料作物改良場評鑑團隊，與前場長陳國任評鑑後，特等金獎由瑞興茶行獲得，另有金牌獎、銀牌獎各10名與16名獲得。

陳明芳說，藉由老茶鑑定及拍賣會，讓國人對台灣老茶有所了解與信心，提升台灣茶的不同層面與豐富性，也將拍賣所得挹注台灣茶業推廣基金，讓台灣茶推展更有空間。

會中並舉辦「2024台灣茶文化產業國際論壇」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場等單位，與業者共同對茶葉色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題交流。主辦單位希望藉由茶葉展覽會激勵茶農、茶商的努力及參與，以分享好茶的概念進而推廣全民飲茶風氣。