彰化住宅補貼8月受理 自購名額172戶、修繕63戶

彰化縣住宅補貼將自8月1日至30日受理申請，今年辦理名額自購住宅貸款利息補貼172戶、修繕住宅貸款利息補貼63戶。

彰化縣政府工務處告訴媒體，家庭成員未持有住宅或持有申請日前2年內辦理貸款的家庭可申請自購住宅貸款利息補貼，今年彰化縣有172名額，優惠貸款額度最高為新台幣210萬元、補貼年限最多20年。

家庭成員只有1間且其使用執照核發日期超過10年住宅，可申請修繕住宅貸款利息補貼，彰化縣有63名額，優惠貸款額度最高80萬元、補貼期間最長15年。

工務處指出，補貼對象第一類者，包括低收入戶或中低收入、育有未成年子女2人以上、特殊境遇家庭、65歲以上、身心障礙者、原住民等，郵儲利率減0.533%；第二類者郵儲利率加0.042%。

民眾可將申請書郵寄至彰化縣政府工務處建築工程科，也可透過線上申請，網址為https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/。