台中百貨夏季優惠開打 新光三越刷卡最高可享8%

今年夏天，新光三越中港店「火利拳開─夏拼卡利HIGH」，搶在7月底巴黎奧運前，邀請「台灣拳后」亞運金牌林郁婷與「涼山英雄」亞運銀牌賴主恩強強聯手組應援團，邀新光三越會員、國內各大銀行信用卡友，參與今夏新光三越刷卡賺回饋！台中大遠百父親節檔期19日開跑；SOGO百貨8月限定，與百萬Youtuber插畫家「黃阿瑪的後宮生活」合作，推出集點送周邊限量商品。

中部消費者期待的刷卡購物強檔「新光三越夏拼卡利HIGH」即日起到8月15日攜手11大指定銀行，搭配skm pay與skm points，同卡消費累計刷滿1萬以上獨享最多6％ skm points，任單筆達3000元以上再加碼1％。此外，使用skm pay並綁定台新新光三越聯名卡、新光、玉山與星展銀行，指定信用卡，消費單筆達3000元以上，再獨享加碼2％，最高享8％skm points回饋。

從7月11日起，搭配首8日加碼，會員單筆刷2000元獨享隨身電扇等超值卡友禮、銀行滿額禮多重回饋，輕鬆入手逾8％的skm points和購物金！新光會員扣點可兌換全台獨家「腦筋急轉彎 2」 周邊商品，另有APPLE 3C、飛利浦、國際牌、AVEDA、香草集等五大品牌7折優惠。

大遠百7月19日到8月11日父親節檔開跑，以「吉爸分的下班運動學」，網羅多項促銷優惠及回饋，首14日百貨服飾滿5000元送300元，持遠東百貨APP會員加碼單筆5000元再送100元；7月19日至8月11日保健器材單筆滿5000元送600元、大家電單筆滿1萬送1,000元。

信用卡祭出5大銀行全館單筆分6期刷6000元送200元；4大指定銀行數位3C單筆分6期刷滿1萬送500元；首7日5大銀行全館刷5萬送1000元；首五日3大銀行國際精名品單筆分6期刷1萬送500元。另舉辦父子裝扮運動會、小小超模爭霸賽及親子音樂同樂會系列活動。