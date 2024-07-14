快訊

熱浪席捲！全台慘成「烤番薯」 4縣市飆高溫達38度以上

台中百貨夏季優惠開打 新光三越刷卡最高可享8%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新光三越中港店趕上奧運風潮，推出「火利拳開─夏拼卡利HIGH」，刷卡最高可享8%優惠。記者陳秋雲／攝影
新光三越中港店趕上奧運風潮，推出「火利拳開─夏拼卡利HIGH」，刷卡最高可享8%優惠。記者陳秋雲／攝影

今年夏天，新光三越中港店「火利拳開─夏拼卡利HIGH」，搶在7月底巴黎奧運前，邀請「台灣拳后」亞運金牌林郁婷與「涼山英雄」亞運銀牌賴主恩強強聯手組應援團，邀新光三越會員、國內各大銀行信用卡友，參與今夏新光三越刷卡賺回饋！台中大遠百父親節檔期19日開跑；SOGO百貨8月限定，與百萬Youtuber插畫家「黃阿瑪的後宮生活」合作，推出集點送周邊限量商品。

中部消費者期待的刷卡購物強檔「新光三越夏拼卡利HIGH」即日起到8月15日攜手11大指定銀行，搭配skm pay與skm points，同卡消費累計刷滿1萬以上獨享最多6％ skm points，任單筆達3000元以上再加碼1％。此外，使用skm pay並綁定台新新光三越聯名卡、新光、玉山與星展銀行，指定信用卡，消費單筆達3000元以上，再獨享加碼2％，最高享8％skm points回饋。

從7月11日起，搭配首8日加碼，會員單筆刷2000元獨享隨身電扇等超值卡友禮、銀行滿額禮多重回饋，輕鬆入手逾8％的skm points和購物金！新光會員扣點可兌換全台獨家「腦筋急轉彎 2」 周邊商品，另有APPLE 3C、飛利浦、國際牌、AVEDA、香草集等五大品牌7折優惠。

大遠百7月19日到8月11日父親節檔開跑，以「吉爸分的下班運動學」，網羅多項促銷優惠及回饋，首14日百貨服飾滿5000元送300元，持遠東百貨APP會員加碼單筆5000元再送100元；7月19日至8月11日保健器材單筆滿5000元送600元、大家電單筆滿1萬送1,000元。

信用卡祭出5大銀行全館單筆分6期刷6000元送200元；4大指定銀行數位3C單筆分6期刷滿1萬送500元；首7日5大銀行全館刷5萬送1000元；首五日3大銀行國際精名品單筆分6期刷1萬送500元。另舉辦父子裝扮運動會、小小超模爭霸賽及親子音樂同樂會系列活動。

台中廣三sogo百貨8月限定，8月3日到9月1日與百萬點閱Youtuber、知名插畫家黃阿瑪的後宮生活合作，推出「黃阿瑪去哪了?」尋找QR CODE集點活動，集滿6點可在12樓贈品處兌換黃阿瑪周邊商品，限量300份送完為止。8月1日到18日在廣三SOGO FB指定貼文留言自己家中的貓咪，或與館內的黃阿瑪合照，可參加抽獎，有機會獲得「黃阿瑪去哪了童書」。

台中廣三sogo百貨8月3日到9月1日與百萬點閱Youtuber、知名插畫家黃阿瑪的後宮生活合作，推出「黃阿瑪去哪了?」圖／sogo提供
台中廣三sogo百貨8月3日到9月1日與百萬點閱Youtuber、知名插畫家黃阿瑪的後宮生活合作，推出「黃阿瑪去哪了?」圖／sogo提供
台中大遠百7月19日到8月11日父親節檔開跑，網羅多項促銷優惠及回饋。圖／大遠百提供
台中大遠百7月19日到8月11日父親節檔開跑，網羅多項促銷優惠及回饋。圖／大遠百提供

信用 大銀行 巴黎奧運

延伸閱讀

倒數2週！Disney+信義區快閃 復刻回憶、熱血灌籃照拍好拍滿

超神奇！百貨公司背景音樂藏暗號 櫃姐一聽就知「外面下雨了」

台中新光三越《火利拳開 夏拼卡利HIGH》熱血登場

新光三越卡利HIGH今夏加碼！連續36天購物吃喝玩樂賺回饋

相關新聞

影／台中北區五岔路科技執法2年多 事故大減61％

台中市第二警分局轄內近中友百貨的五岔路口，從2022年2月間啟用科技執法設備，迄今已2年4月，根據統計，該複雜路口偵測到...

台中百貨夏季優惠開打 新光三越刷卡最高可享8%

今年夏天，新光三越中港店「火利拳開─夏拼卡利HIGH」，搶在7月底巴黎奧運前，邀請「台灣拳后」亞運金牌林郁婷與「涼山英雄...

中友埔里農莊重辦開發環評會 居民憂水資源…縣府出手

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，爭議不斷，業者昨再辦環評公開會議，引發地方質疑搶水，擔憂恐致地下...

71歲西螺大橋因鋼構鏽蝕現裂縫 彰化縣府將以1.8億維修

跨越濁水溪，連接彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮的歷史建築西螺大橋，去年才歡度通車70周年慶，但由於大橋部分鋼構有鏽蝕、橋面板...

濫撥110 酗酒男單月打187通送辦

台中市張姓男子長期酗酒，情緒不穩就打電話報警，光是今年6月就狂打110、派出所電話高達187通，胡謅有糾紛、要投訴等，警...

其人其事／高二出道熬11年 高曼容摘世界選美后冠

南投縣觀光大使高曼容，高中栽進選美領域，從台灣前進國際，她苦熬了11年，今年摘下「Miss Glam World」世界選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。