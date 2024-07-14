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研發金牌台灣啤酒 54年歷史啤酒廠辦嘉年華活動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣菸酒公司烏日啤酒廠，本月20日起至8月10日的每周六、日推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
台灣菸酒公司烏日啤酒廠，本月20日起至8月10日的每周六、日推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

炎炎夏日，喝杯冰啤酒十分消暑！台灣菸酒公司烏日啤酒廠有54年釀造歷史，本月20日起至8月10日的每周六、日推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動，讓遊客有機會近距離了解啤酒的生產過程。

廠長楊繼忠說，烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，1968年設廠生產，為台酒第二座啤酒廠，擁有54年的釀造歷史。酒廠於2003 年推出團隊研發的金牌台灣啤酒，因而贏得「金牌台灣啤酒故鄉」的美譽，並陸續榮獲世界大獎。2011年更進一步結合台灣在地生產的水果，研發出各類水果啤酒推出上市，也成為烏日啤酒廠的標誌品項。

參加的民眾可以參觀難得一見的啤酒製造流程，從原料介紹、投料糖化，目暏古色古香的巨大銅製鍋釜，並進入平時不開放的醱酵儲酒室，體驗室溫攝氏2度下的冷冽釀造情境，並參觀並購買各式特殊口味啤酒、泡麵等製品。

今年首度開放假日趣味導覽品評活動，讓民眾可以線上報名，僅酌收工本費用399元，不僅能走訪在飽富歷史痕跡的烏日啤酒廠、聆聽專業的文化導覽，還能實際看到壯觀的啤酒生產線及品嘗，參加導覽後填寫問卷亦可獲贈價值約300元台酒精美禮盒組。

每梯次現場亦安排美食餐車，在民眾在品酒之餘，還能免費享受自選可口美食1份。小朋友前往，也特別提供解渴的黑麥汁。現場還有超壯觀巨無霸啤酒箱可拍照，是親子同遊消暑的好去處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣菸酒公司烏日啤酒廠，本月20日起至8月10日的每周六、日推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
台灣菸酒公司烏日啤酒廠，本月20日起至8月10日的每周六、日推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
台灣菸酒公司烏日啤酒廠，推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
台灣菸酒公司烏日啤酒廠，推出「烏日啤酒嘉年華」系列活動。圖／台灣菸酒公司提供※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

美食 酒駕 金牌

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