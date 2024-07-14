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南投7月起加強垃圾破袋稽查 逾3件資收物拒收

中央社／ 南投14日電

南投縣從7月起加強垃圾破袋稽查，民眾須將垃圾分為一般垃圾、資源回收物、廚餘等3大類，若每袋垃圾含有3件以上資收物拒收，不願配合改善可處最高新台幣6000元罰鍰。

南投縣政府環保局長李易書今天告訴中央社記者，清潔隊一直有進行垃圾破袋檢查，但因近期南投縣運往彰化縣等外縣市代燒垃圾部分退運比例增加，為減輕垃圾清運量去化壓力，本月起加強破袋頻率，確保垃圾分類和資源回收成效。

環保局表示，各鄉鎮市公所清潔隊將不定期進行破袋檢查，若發現每袋垃圾含超過3件以上資源回收物，將視為未符合垃圾分類規定，民眾重新分類後才可丟棄；若拒絕配合仍執意丟入垃圾車，將依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局指出，最常見未落實分類是將紙餐盒、飲料杯等當作一般垃圾丟棄，民眾應將紙類、塑膠類、金屬類、玻璃類等資源回收物與一般垃圾分開。

此外，廚餘應瀝乾水分後，倒入垃圾車廚餘回收桶，或是用於堆肥、餵養動物，避免與其他垃圾混合。

南投縣 環保局長 資源回收

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