快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

鈣片吃吃停停恐致骨密度下降更快 3個NG行為可能害鈣質流失

中台灣老茶鑑定及拍賣 拍出1斤25萬高價 所得挹注茶業推廣基金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了一斤25萬元的高價。圖／民眾提供
一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了一斤25萬元的高價。圖／民眾提供

經過陳化的老茶，能展現出不同的風味！一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了1斤25萬元的高價，以及銀牌獎8萬元，優質獎6萬元等，所得均挹注台灣茶業推廣基金。

這次的活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦，台灣省茶商業公會聯合會協辦，活動舉辦至明天。理事長陳明芳說，時下許多人喜歡喝老茶，但坊間出現許多藉由烘焙手法製作的假老茶，卻以高價欺騙消費者。而一般所謂的老茶，都應具有至少20年以上的年份，喝起來順口、好喝，與烘焙做出的假老茶絕對不同。

中華茶藝聯合促進會理事長李以德也說，老茶是經由時間，從新茶轉化而來。它必須原本就是好茶，且存放的環境必須乾燥、通風，一定不能放在雜物間。茶葉在自然環境中，會隨著時間自然轉化，展現出不同的茶色和風味。年份不同，喝起來也有不同，甚至對身體健康也有幫助，這就是老茶的珍貴之處。

比賽由農業部茶及飲料作物改良場評鑑團隊，以及前場長陳國任負責鑑定。特等金獎由瑞興茶行獲得，金牌獎有10名，分別是林立倫、游惠婷、凌雲鐘、瑞香茶業、游瑾文、台茶國際實業有限公司、李元覺、陳羿鳳、王端鎧、江淑真等。

銀牌獎則有旺順號企業社、游慧鈺、李金玲、上品茶莊、存厚堂、吳國維、吳權原、吳家慶、謝禎漢 、新東泰茗茶、古政文、楊燐叡、嶢陽茶行貿易有限公司、東春茶行、林添喜、吳政田等16名。

現場還舉辦「台灣茶文化產業國際論壇」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場等與業者共同對茶葉色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後以「茶產業界相關問題」綜合座談做為主題，提升消費信心及產業附加價值。

另也舉辦「台灣茶美學體驗館」，包括茶點教學、手捏茶碗、茶染風采、茶席美學、花映花漾、茶書趣、寫字喝茶、品味陳年老茶等8場茶活動茶文化饗宴，引領各界體驗台灣茶道文化精髓。期望藉由專業之茶葉展覽會激勵茶農、茶商的努力及熱心參與，以分享好茶的概念進而推廣全民飲茶風氣。

一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了一斤25萬元的高價。圖／民眾提供
一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了一斤25萬元的高價。圖／民眾提供

烘焙 茶葉 農業部

延伸閱讀

113分科歷史／考生開心！試題簡單可推敲 非選考餐桌禮儀、台灣茶葉印象深

經委會成立「進口雞蛋調查小組」 農業部喊配合檢調：遵循現行憲政體制

立院成立進口蛋調查小組 農業部：已全力配合司法、盼循憲政體制處理

教團憂班班喝鮮乳致教學現場困擾 籲農業部負全責

相關新聞

影／台中北區五岔路科技執法2年多 事故大減61％

台中市第二警分局轄內近中友百貨的五岔路口，從2022年2月間啟用科技執法設備，迄今已2年4月，根據統計，該複雜路口偵測到...

中友埔里農莊重辦開發環評會 居民憂水資源…縣府出手

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，爭議不斷，業者昨再辦環評公開會議，引發地方質疑搶水，擔憂恐致地下...

71歲西螺大橋因鋼構鏽蝕現裂縫 彰化縣府將以1.8億維修

跨越濁水溪，連接彰化縣溪州鄉與雲林縣西螺鎮的歷史建築西螺大橋，去年才歡度通車70周年慶，但由於大橋部分鋼構有鏽蝕、橋面板...

濫撥110 酗酒男單月打187通送辦

台中市張姓男子長期酗酒，情緒不穩就打電話報警，光是今年6月就狂打110、派出所電話高達187通，胡謅有糾紛、要投訴等，警...

其人其事／高二出道熬11年 高曼容摘世界選美后冠

南投縣觀光大使高曼容，高中栽進選美領域，從台灣前進國際，她苦熬了11年，今年摘下「Miss Glam World」世界選...

台中捷運到南投 交長：將助軌道整合

台中捷運橘線可行性研究2日剛通過交通部審查，南投縣府爭取中捷橘線延長到南投草屯，行政院長卓榮泰昨到南投表示，中央、地方合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。