中台灣老茶鑑定及拍賣 拍出1斤25萬高價 所得挹注茶業推廣基金

經過陳化的老茶，能展現出不同的風味！一連舉辦4天的「2024台中國際茶、咖啡暨烘焙展」就舉辦了老茶鑑定及拍賣會，吸引中台灣105件老茶參賽，金牌獎還拍出了1斤25萬元的高價，以及銀牌獎8萬元，優質獎6萬元等，所得均挹注台灣茶業推廣基金。

這次的活動由中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦，台灣省茶商業公會聯合會協辦，活動舉辦至明天。理事長陳明芳說，時下許多人喜歡喝老茶，但坊間出現許多藉由烘焙手法製作的假老茶，卻以高價欺騙消費者。而一般所謂的老茶，都應具有至少20年以上的年份，喝起來順口、好喝，與烘焙做出的假老茶絕對不同。

中華茶藝聯合促進會理事長李以德也說，老茶是經由時間，從新茶轉化而來。它必須原本就是好茶，且存放的環境必須乾燥、通風，一定不能放在雜物間。茶葉在自然環境中，會隨著時間自然轉化，展現出不同的茶色和風味。年份不同，喝起來也有不同，甚至對身體健康也有幫助，這就是老茶的珍貴之處。

比賽由農業部茶及飲料作物改良場評鑑團隊，以及前場長陳國任負責鑑定。特等金獎由瑞興茶行獲得，金牌獎有10名，分別是林立倫、游惠婷、凌雲鐘、瑞香茶業、游瑾文、台茶國際實業有限公司、李元覺、陳羿鳳、王端鎧、江淑真等。

銀牌獎則有旺順號企業社、游慧鈺、李金玲、上品茶莊、存厚堂、吳國維、吳權原、吳家慶、謝禎漢 、新東泰茗茶、古政文、楊燐叡、嶢陽茶行貿易有限公司、東春茶行、林添喜、吳政田等16名。

現場還舉辦「台灣茶文化產業國際論壇」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場等與業者共同對茶葉色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後以「茶產業界相關問題」綜合座談做為主題，提升消費信心及產業附加價值。