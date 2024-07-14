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中友埔里農莊重辦開發環評會 居民憂水資源…縣府出手

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，業者昨再辦環評公開會議，地方質疑搶水恐致地下水源枯竭。圖／民眾提供
中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，業者昨再辦環評公開會議，地方質疑搶水恐致地下水源枯竭。圖／民眾提供

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，爭議不斷，業者昨再辦環評公開會議，引發地方質疑搶水，擔憂恐致地下水源枯竭；環保局承諾，業者提繳說明書須引用近年具代表性水資源監測數據，通過審查才送環評委員會。

埔里農莊在一新、合成、廣成里等地購置大面積土地，擬興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，但遭地方控訴尚未通過環評就違法開發，破壞當地環境影響生態，更憂慮完工營運後恐衝擊當地用水；業者則持續規畫開發，並辦理環評公開會議。

埔里農莊今年4月27日針對開發面積廣達113公頃的「里山森活度假村（旅館）開發申請案」曾在廣成里舉行環境影響評估公開會議，但遭質疑未通知相關利害鄰里，違反環評程序，引發抗議衝突，不歡而散，縣府則要求業者須重辦說明會。

業者昨晚再辦環評公開會議，會中業者說明，該開發案將房間供應數為920間，粗估平假日遊客量在3220至5740人不等，以最高人數換算日均用水量約467度，因此向縣府申請開鑿4口水井供水，民生廢水則將回收淨化用於農業灌溉。

地方居民強烈質疑該開發案破壞當地生態環境，且恐致當地地下水資源枯竭，一新里里長林宥岑表示，埔里農莊的3個開發案還沒環評、未取得許可就違法開發，開挖破壞山林、私設水溝、混凝土道路及河川蓄水設施，更恐影響當地水源。

由於，當地無自來水，仰賴地下水支應民生用水、農業灌溉，且關係珍稀保育魚種台灣白魚及野生動物生存，近年環境變遷加劇已見旱況，業者3案卻申請達10口水井，超抽搶水恐使地下水資源更加枯竭，將嚴重影響當地生態及民眾用水。

地方要求業者應詳細調查地下水資源，呼籲縣府勿草率放行開發；環保局則承諾，業者提繳說明書須引用2年內具代表性數據，以及1年內至少有3次的監測數據，通過該局審查才送環評委員會；業者代表回應，遵循主管機關要求依法辦理。

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，業者昨再辦環評公開會議，地方質疑搶水恐致地下水源枯竭。圖／民眾提供
中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，業者昨再辦環評公開會議，地方質疑搶水恐致地下水源枯竭。圖／民眾提供

地下水 埔里 環評

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