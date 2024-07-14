自購及修繕住宅貸款利息補貼 彰化縣8月1日起受理

彰化縣2024年住宅補貼申請，從8月1日到30日受理申請，自購住宅貸款利息補貼172個名額、修繕住宅貸款利息補貼共計63個名額；另，中央推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」，今年7月起持續接受申請。

彰化縣政府工務處表示，自購住宅貸款利息補貼，彰化縣共有172個名額，2年內自購住宅並辦理貸款的家庭可申請，優惠貸款額度最高為210萬元，償還年限為20年；修繕住宅貸款利息補貼則有63個名額，建物完成超過10年且辦理保存登記的家庭可提出申請，優惠貸款額度最高為80萬元，償還年限為15年。

工務處指出，其中補貼對象歸列為第一類者，包括弱勢中低收入家庭，或領有殘障手冊民眾，郵儲利率可減0.533%，依目前兩年期郵儲定存機動利率，只要繳0.937%利息，第一類以外則歸列第二類，則是郵儲利率加0.042%，為1.512%。有需求民眾，線上申請網址：https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/。

至於租金補貼部分，彰化縣過去申請人數每年約5000多人，直到中央去年7月3日推動的「300億元中央擴大租金補貼專案」，截至今年6月底止，上路滿一年，申請人數為1萬5000多人，核准獲得補貼人數暴增至1萬2000多人，補貼金額約3000元到7000元間，按月核發，年補貼經費約4.8億元。