影／台中北區五岔路科技執法2年多 事故大減61％

台中市第二警分局轄內近中友百貨的五岔路口，從2022年2月間啟用科技執法設備，迄今已2年4月，根據統計，該複雜路口偵測到違規件數、事故件數，與設置前相比，減幅達86％、61％，顯見各項科技執法設備對於交通事故防制、防範交通違規，都有成效。

第二警分局指出，北區五岔路口（三民、崇德及五權）建置「多功能科技執法設備」，2022年2月16日啟用，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛等重點違規行為，自動偵測取締，迄今屆滿2年4個月，偵測件數與事故件數大幅遞減，顯見駕駛者違規案件減少，大大降低意外事件發生。

二分局統計，五岔路口違規偵測件數，從2022年平均每月1萬1946件，去年平均每月已下降至2098件，今年每月更是遞減至1679件，降幅近8成6，行車秩序改善。

另外，該五岔路口事故件數，2022年平均每月發生14.6件，去年每月平均降至10件，今年每月平均更減少為5.6件，事故減少61%，各項數據顯示科技執法，對於交通事故防制有效。

二分局指出，該五岔路口由三民、崇德、五權、錦南街4條路匯集而成，車流量極大，現場標誌標線引導易產生錯亂，進而導致車輛違規發生交通事故，警方與交通局、工務局等單位多次會勘，針對交通肇因對症下藥，該路口已增設大型導引標示牌、崇德路畫設機車中間專用道、三民路車道分離設計等多項改善措施。

同時每周分析事故碰撞時間與位置，滾動式調整尖峰時段員警執勤位置，增派義交並延長疏導時段，加強該路口指揮、疏導。

二分局表示，分局也常態性利用各項場合，宣導民眾魔王等級五岔路口務必小心駕駛，近期也自製短影片讓網友透過點閱影片了解行車動線，省去民眾行經該處看到標誌標線仍「霧煞煞」困擾。