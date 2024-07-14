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其人其事／高二出道熬11年 高曼容摘世界選美后冠

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投觀光大使高曼容苦熬了11年，今年摘下「Miss Glam World」世界選美后冠，為國爭光。記者賴香珊／攝影
南投觀光大使高曼容苦熬了11年，今年摘下「Miss Glam World」世界選美后冠，為國爭光。記者賴香珊／攝影
南投縣觀光大使高曼容，高中栽進選美領域，從台灣前進國際，她苦熬了11年，今年摘下「Miss Glam World」世界選美后冠，為國爭光。高曼容說，堅持選美路，想讓世界看見南投、看見台灣，也盼外界消弭對選美的偏見。

高曼容出身南投埔里，小學時父親因病驟逝，與母親相依為命；高二時因身材高䠷，親友鼓勵下，2013年她參加「美人腿公主」選拔，從沒穿過高跟鞋的她，想拿獎金分擔家計，硬著頭皮參賽，意外獲得第三名，踏入選美世界。

「選美一點都不簡單，這一路走得艱辛。」高曼容表示，很多人以為只要外型亮麗就能「選美」，實際上必須實踐真善美，除了自身條件，注重個人儀態、穩健台風、應對技巧，更要有特色才藝、外語能力，也需具備一定財力。

她剛踏入選美領域時，因為經驗不足，經歷過失意沒得獎的比賽，被嘲諷不夠漂亮、沒背景、得名也只是僥倖等，酸言酸語讓她氣餒，但她沒有放棄，透過選美與世界交朋友，讓世界看見南投、看見台灣。

選美在台灣並不盛行，要從中賺錢幾乎不可能。高曼容為籌措參賽經費，一人打兩份工，總算熬出頭拿下2017年台灣小姐冠軍，成為南投觀光大使，躍上國際代表台灣征戰，今年勇奪Miss Glam World世界選美后冠。

高曼容說，現在選美不只靠外表，沒有所謂的潛規則，也不需要後台背景，要靠實力取勝，出身自單身家庭的她，就是最好的實證，希望用其親身經歷，告訴大眾只要相信自己就可以做到，希望消弭對選美的偏見。

南投縣 看見台灣 選美

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