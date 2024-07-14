濫撥110 酗酒男單月打187通送辦

台中市張姓男子長期酗酒，情緒不穩就打電話報警，光是今年6月就狂打110、派出所電話高達187通，胡謅有糾紛、要投訴等，警員到場又常拒開門，經勸導不聽，警方依社會秩序維護法送辦。警方說，光今年就有6人濫打110遭法辦，去年110報案高達112萬通，平均每26秒就一通，請勿無故占線，浪費警力。

另名林姓男子常酒醉就亂打110報案電話，警方多次獲報到場，但他行為脫序、拒絕提供報案證據，被警方開立勸導告誡通知也不理，持續亂打電話占線；警方統計，林男去年、今年共打了294通，將他送辦。法院以他無故撥打報案專線，勸阻不聽，裁罰1萬元罰鍰，可抗告。

警方查，張男常酒後狂打110專線、台中第四分局南屯派出所電話，謊報自己酒醉想輕生、家裡有糾紛，有事情要報案、需要警察協助，甚至是投訴警員等內容。警方不敢大意，多次派遣警力到場查看，但都未屬實，加上張男行為脫序、拒絕開門，就算同住家人也無可奈何。

台中市警局勤務指揮中心統計，張男今年6月撥打110專線134通，撥打南屯派出所電話53通，合計單月報案就多達187通，均查無報案事證，多次勸阻不要繼續亂打電話占線，影響民眾報案權益，也造成警方困擾。

張男依然繼續騷擾，警方7月依社維法無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將他函送法院裁罰；若認定事實明確，可處拘留或1.2萬元以下罰鍰。

中市警局說，去年110報案量高達112萬件，平均每26秒1件，警方為治安、交通疲於奔命，無故撥打專線會影響處理緊急事件效率，也恐涉及刑事、行政責任，呼籲勿以身試法。

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