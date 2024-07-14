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台中捷運到南投 交長：將助軌道整合

聯合報／ 記者江良誠趙容萱／連線報導
東草屯休息站啟用 國道六號東草屯休息站昨天啟用，以山型斜屋頂融入九九峰群山地景，這是全台首座東西向國道的休息站。記者黃仲裕／攝影
東草屯休息站啟用 國道六號東草屯休息站昨天啟用，以山型斜屋頂融入九九峰群山地景，這是全台首座東西向國道的休息站。記者黃仲裕／攝影

台中捷運橘線可行性研究2日剛通過交通部審查，南投縣府爭取中捷橘線延長到南投草屯，行政院長卓榮泰昨到南投表示，中央、地方合作，把地方交通需求整合起來。交通部長李孟諺說，橘線末端站已預留軌道，可往南投延伸，縣府提出交通路網整體評估計畫，交通部將促成中投軌道整合。

南投縣長許淑華說，中捷橘線延伸到南投是南投人共同期盼，另外台鐵集集支線濁水站延伸到南投市區，也在整體評估，希望形成完整路網，縣府7月將完成期初報告，爭取中央支持。

台中捷運今年以來大爆發，東西向大動脈中捷藍線今年1月核定綜合規畫，中捷綠線延伸大坑、彰化段也在1月核定可行性研究，讓中捷延伸彰化有譜；2日交通部通過橘線可行性研究，也讓南投看見軌道建設曙光。

地方政壇認為，中央在歷經2022、2024選舉後，今年起對台中捷運大放送。交通界認為，過去審查台中軌道建設太嚴苛，藍線、橘線不管運量、場站開發等，都有實際需求，「現在的審查才算正常」。

卓榮泰、李孟諺昨參加國道六號東草屯休息站啟用典禮，這是東西向國道中首座休息站，以斜屋頂造型融合當地九九峰地景。地方表示，國六假日常大塞車，甚至塞到國三霧峰系統交流道，國六前後50多公里都沒休息站，東草屯站啟用後，用路人可休息，也不怕電動車開到沒電。

中捷橘線預定從台中機場到台中火車站，再到霧峰省議會園區，目前末端站在霧峰。南投爭取從霧峰延伸到草屯、中興新村與南投市。卓榮泰說，中央、地方合作，把地方需求整合起來，由行政院中辦帶到中央。

行政院中部服務中心執行長莊競程表示，樂觀其成，等南投提出相關規畫，將全力促成。

許淑華說，中捷橘線延伸至南投，她立委任內就爭取經費，補助縣府進行軌道系統整體路網評估，除橘線，還有台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，7月將完成評估計畫期初報告。立委游顥表示，交通部應居間整合台中、南投的軌道計畫，並盡快核定，近日邀請李孟諺到南投會勘交通建設，讓交通部更了解鄉親對捷運的期待。

交通部長 卓榮泰 台中捷運 李孟諺 游顥 許淑華 軌道建設

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