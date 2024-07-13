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台中宏恩醫院「喜願家園」病友組樂團 今開心演出非洲鼓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影
由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影

由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀在台中文心森林公園假日音樂會上台演出。台中宏恩醫院總院長吳子鈞說，宏恩醫療團隊培訓病友生活自理、有一技之長，透過音樂藝術的表演等，讓病友走入社區，病友對於能上台表演都很開心，也有中風病友努力復健、練習，今天上台分享練習成果，也希望願子樂團未來能有更多表演機會。

台中市金手獎得獎廠商協進會主辦的「金手悅愛相隨」假日音樂會今天下午1時45分在台中市文心森林公園親子遊憩區歡樂登場，為落實多元特色與社會關懷，今天邀請社福團體勇敢站出來、展現自我，包含台中市惠明盲校的惠明樂團、甘霖基金會的松柏長青大學陶笛班、喜願家園的願子樂團等演出，並致贈公益贊助金，實現活動「金手悅、愛相隨」的真諦。

吳子鈞說，「喜願家園」由來是有一年除夕夜，他偕同妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護，看到一名男病友沒回家圍爐，男病友告知「家裡的床早就被家人丟掉了！」盼望能有個「家」，夫婦倆決定籌建慢性療養機構「喜願家園」，經歷10年籌建，2014年在彰化芳苑興建，並在2018年營運，目前收治150名精神障礙、智能障礙者。

台中宏恩醫院護理師廖淑芬說明，感謝台中市工策會、金手獎得獎廠商協進會在今年5月邀請「願子樂團」上台表演，宏恩醫療團隊一直以耐心愛心加上專業，培訓病友生活自理、擁有一技之長，也成立「願子樂團」，聘請老師指導病況穩定的病友打擊樂、彈吉他、非洲鼓，讓病友從表演音樂中獲得肯定，並走入社區。

由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影
由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。圖／本報資料照片
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。圖／本報資料照片
由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影
由台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，今天受邀上台演出。記者趙容萱／攝影

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